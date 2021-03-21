У Зеленского в 2 млн грн оценили ущерб для здания ОПУ после погромов. Видео

Повреждения здания Офиса президента, которые были нанесены во время акции в поддержку осужденного Сергея Стерненко на Банковой 20 марта, оцениваются примерно в два миллиона гривен.

Об этом заявили в пресс-службе главы государства, на Facebook-странице ОПУ также опубликовали видео последствий погромов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими", – говорится в сообщении.

У Зеленского добавили, что первые два этажа здания нынешнего Офиса президента были построены в конце XIX века, а другие достроены в начале ХХ в.

Напомним: 21 марта, после ночной акции, проход к ОПУ перекрыли правоохранители. Журналисты OBOZREVATEL побывали на Банковой и предлагают читателям увидеть, как выглядел главный Офис главы государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 марта у здания Офиса президента в Киеве состоялась акция протеста сторонников осужденного за похищение депутата Сергея Стерненко. Сначала участники вели себя спокойно, но потом начались погромы – они зажгли файеры, обстреляли здание пиротехникой, облили его краской и выбили стекла.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал действия активистов хулиганством и заверил, что виновным не удастся избежать ответственности.