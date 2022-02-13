У Байдена пытаются победить Путина в 'его игре': издание NYT раскрыло замысел информкампании Белого дома о вторжении РФ

Американское издание The New York Times заявило, что информационная кампания Белого дома о полномасштабном вторжении Российской Федерации на территорию Украины несет в себе цель переиграть президента РФ Владимира Путина в "информационной войне". Сообщается, что США начали пытаться "победить мастера в его собственной игре".

В частности, издание пишет, что во время многих своих недавних военных вылазок Путин использовал дезинформацию, чтобы вызвать сомнения в том, что он делает. Такая тактика замедлила реакцию международного сообщества и позволила ему легче достичь своих целей. Об этом идет речь в материале The New York Times.

В то же время сообщается, что в последние недели администрация Байдена подробно описывала передвижение российских войск к границам Украины, разоблачила план России по созданию видео с инсценировкой провокации на Донбассе и предупреждала, что результатом вторжения станут тысячи жертв.

Видео дня

В целом, по словам нынешних и бывших официальных лиц США, серия разоблачений намерений Москвы стала одним из самых агрессивных раскрытий разведывательных данных Соединенными Штатами со времен кубинского ракетного кризиса. В то же время представители администрации Байдена заявили, что у них есть более узкая и реалистичная цель. У президента США говорят, что на фоне информкампании Белого дома о вторжении РФ Путину труднее оправдывать вторжение ложью. Это, в свою очередь, подрывает его положение на мировой арене и вызывает более жесткий ответ международной общественности.

По информации NYT, спецслужбы США по настоянию Белого дома рассекретили информацию, которая, в свою очередь, была доведена до Конгресса, передана журналистам и обсуждена представителями Пентагона и Госдепартамента. Таким образом директор национальной разведки Аврил Хейнс вместе с президентом Байденом продемонстрировала готовность рассекретить информацию, чтобы усложнить положение России.

Кроме того отмечается, что заявления Вашингтона не безосновательны и аргументированы реальными доказательствами.

"Заявления Вашингтона о наращивании российских войск подтверждаются коммерческими спутниковыми снимками такого качества, которое ранее было недоступно. Детали секретных заговоров Москвы по дезинформации соответствуют пропагандистским кампаниям Кремля, которые разыгрываются в социальных сетях и отслеживаются независимыми исследователями", – пишет NYT.

Примечательно также, что когда Россия совершила агрессию против Украины в 2014 году, представители разведки запретили администрации президента Барака Обамы делиться тем, что им было известно.

"Но администрация Байдена изучила эти ошибки. Новые разоблачения отражают влияние Аврил Хейнс, директора национальной разведки, и Уильяма Бернса, сотрудника ЦРУ, которые продемонстрировали готовность рассекретить информацию, чтобы помешать российскому вторжению", – говорится в материале.

Также пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн подчеркнул, что с 2014 года Соединенные штаты многое узнали о том, что Россия использует информационное пространство как часть своего общего аппарата безопасности и военного аппарата. Также она отметила, что теперь США знают как лишить Россию какого-либо влияния в этом пространстве.

Напомним, 12 февраля президенты США и России провели телефонный разговор.

Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, телефонный разговор российского лидера и Байденом состоялся по инициативе американской стороны.

Перед этим Путин созвонился с президентом Франции Эммануелем Макроном и общался с ним более полутора часа. Они обсудили растущую напряженность в российско-украинском кризисе.

Также 12 февраля, состоялся телефонный разговор государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Америка пригрозила РФ "решительным, массовым и сплоченным трансатлантическим ответом" в случае ее дальнейшей агрессии против Украины.

Кроме того, 11 февраля американский президент Джо Байден провел телефонный разговор с мировыми лидерами относительно наращивания российских войск вблизи Украины. В переговорах взяли участие главы Британии, Франции, Италии, Польши, Канады, Германии, а также Европейского союза и НАТО. Лидеры стран договорились удвоить дипломатические усилия относительно украинского государства.