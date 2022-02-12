Блинкен и Лавров обсудили угрозу агрессии РФ против Украины: США пригрозили последствиями

В субботу, 12 февраля, состоялся телефонный разговор государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Америка пригрозила РФ "решительным, массовым и сплоченным трансатлантическим ответом" в случае ее дальнейшей агрессии против Украины.

Об этом Блинкен написал на своей странице в Twitter. О результатах переговоров также проинформировали на сайте российского внешнеполитического ведомства. Там отметили, что разговор провели по инициативе американской стороны.

Сообщается, что Лавров и Блинкен обсудили беспокойство Штатов из-за возможной военной агрессии против Украины в ближайшие дни.

При этом госсекретарь США дал понять России, что сейчас еще есть дипломатические пути разрешения кризиса. Однако для того, чтобы ими воспользоваться, Москва должна гарантировать деэскалацию и участвовать в диалоге.

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I spoke with Foreign Minister Lavrov today to urge a diplomatic resolution to Russia’s unprovoked military build-up around Ukraine. I reiterated that further Russian aggression would be met with a resolute, massive, and united Transatlantic response. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 12, 2022

В России же обвинили Штаты в том, что они вместе с союзниками якобы развернули против РФ пропагандистскую кампанию о "российской агрессии против Украину". Кроме того, в Кремле считают, что США якобы подталкивают Киев к саботажу "Минска" и силовому решению войны на Донбассе.

Также Лавров сообщил Блинкену, что в России недовольны реакцией Запада на проекты РФ по гарантиям безопасности.

"Реакция Вашингтона и Брюсселя игнорирует ключевые для нас положения, прежде всего о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей", – сказано в сообщении МИД.

Напомним: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Энтони Блинкеном. Говорили они в частности об угрозе усиления Россией агрессии и последствиях таких действий, которые ее ждут.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация президента США Джо Байдена месяцами вела активную кампанию по разоблачению засекреченных разведданных, раскрывающих шаги России, которая стягивала свои войска к украинским границам. Эти действия были направлены на сдерживание военных действий.