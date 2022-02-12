США и союзники готовы к любым сценариям: Байден в разговоре с Путиным пригрозил серьезными последствиями в случае вторжения

Вечером 12 февраля президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным. Они обсудили наращивания войск РФ вокруг Украины.

Разговор лидеров стран начался около 18:00 по киевскому времени (около 19:00 по московскому). Как сообщает CNN, это раньше, чем было запланировано. Байден находился в своей загородной резиденции Camp David. В Белом доме сообщили, что разговор лидеров длился час и две минуты.

OBOZREVATEL собрал главные итоги разговора президентов США и России.

Как сообщила пресс-служба, Байден в разговоре с Путиным "дал понять, что если Россия предпримет новое вторжение в Украину, США вместе с союзниками и партнерами отреагируют решительно и возложат на Россию быстрые и серьезные издержки".

Видео дня

По словам американского лидера, "дальнейшее российское вторжение в Украину вызовет широкомасштабные человеческие страдания и ослабит авторитет России".

"Хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям", – сказано в релизе, составленном в довольно конфронтационной и жесткой форме.

Кроме того, в разговоре с Путиным Байден заявил, что США готовы наращивать военную помощь Украине, если Россия будет продолжать эскалацию. При этом на данный момент в Белом Доме не видят основательных изменений вокруг ситуации в нашей стране.

Новость дополняется...

В администрации Байдена сообщили о предстоящем разговоре после того, как в американских СМИ появилась информация, что российский президент якобы "принял решение" о нападении на Украину. В то же время советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что пока неизвестно, принял ли Путин решение, но наступление может начаться "в любой момент".

Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, телефонный разговор российского лидера и Байденом состоялся по инициативе американской стороны.

Перед этим Путин созвонился с президентом Франции Эммануелем Макроном и общался с ним более полутора часа. Они обсудили растущую напряженность в российско-украинском кризисе.

При этом Макрон в беседе с российским коллегой подчеркнул, что "искренний диалог не совместим с эскалацией" у границ Украины, а Путин высказал недовольство "масштабной накачкой Украины оружием". В то же время оба президента "выразили готовность продолжить диалог" о "путях продвижения вперед в реализации минских соглашений" по Донбассу.

Также 12 февраля, состоялся телефонный разговор государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Америка пригрозила РФ "решительным, массовым и сплоченным трансатлантическим ответом" в случае ее дальнейшей агрессии против Украины.

Кроме того, 11 февраля американский президент Джо Байден провел телефонный разговор с мировыми лидерами относительно наращивания российских войск вблизи Украины. В переговорах взяли участие главы Британии, Франции, Италии, Польши, Канады, Германии, а также Европейского союза и НАТО. Лидеры стран договорились удвоить дипломатические усилия относительно украинского государства.

Как сообщил президент Польши Анджей Дуда, политики обсудили возможные предполагаемые сценарии развития событий. По его словам, на встрече также говорилось о том, что действия Кремля на границе привели к единству на Западе, которого давно не было, а также к вспышке патриотических настроений в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL: