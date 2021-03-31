ЦИК притормозила подсчет голосов на довыборах в Раду: "слуги" отправили депутатский десант на Прикарпатье
Группа народных депутатов от "Слуги народа" отправилась в Ивано-Франковскую область, где 28 марта в округе №87 состоялись промежуточные выборы в Верховную Раду. Там предварительно лидировал их кандидат – стронгмен Василий Вирастюк, однако подсчет голосов приостановился.
В пресс-службе президентской партии целью отправки депутатского десанта на Прикарпатье назвали "выяснение ситуации с подсчетом голосов". Тогда как кандидат в нардепы от партии "За майбутнє" Александр Шевченко заявил, что "слуги" пытаются "исказить результаты голосования".
"Окружная избирательная комиссия обработала только 67% протоколов с участков. Далее их работа была временно приостановлена, так как председатель комиссии исчез, а новый не восстанавливает подсчет голосов. "Слуга народа" видит в этом возможный срыв или препятствование избирательному процессу. Именно поэтому народные депутаты должны защитить право граждан на свободный выбор своих представителей в ВРУ... А также вернуть ситуацию в правовое поле", – говорится в сообщении политсилы.
Кандидат Александр Шевченко выразил убеждение, что истинная цель визита 25 "слуг" на округ противоположная объявленной ними.
На ситуацию в 87-м округе отреагировала организация "Рух ЧЕСНО". Центральной избирательной комиссии напомнили о ее обязанности обеспечить запуск работы ОИК и завершить подсчет голосов.
"Здесь третьи сутки устанавливают результаты выборов. И ОИК, которая должна непрерывно заседать, уже более 17 часов не принимает протоколы от членов УИК. Люди истощены и мерзнут на улице", – сообщили в организации.
Отметим, что к утру 30 марта в округе обработали только 67,52% протоколов, и на 10:00 среды, 31 марта, данные на сайте ЦИК не обновлялись. По предварительным результатам голосования, лидирует Василий Вирастюк с 31,3% (10 496 голосов), далее идут "свободовец" Руслан Кошулинский (28,88%, 9686 голосов) и Александр Шевченко с 28,73% (9633 голоса).
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 марта в Украине прошли промежуточные выборы депутатов в Верховную Раду в округах на Прикарпатье и Донетчине, а также повторные выборы в 186 местных советов. Во время голосования было зафиксировано несколько нарушений.
Стронгмен и актер Василий Вирастюк от "Слуги народа" предварительно лидировал на довыборах в Верховную Раду в округе №87 на Ивано-Франковщине.
ЦИК еще до обеда 29 марта обработала 100% протоколов по результатам голосования на промежуточных выборах депутатов в ВРУ в 50-м округе в Донецкой области. Там победил мэр Доброполья Андрей Аксенов, которого обвиняют в организации "референдума ДНР" в 2018 году. Он был кандидатом от партии "Порядок", за него отдали свои голоса 19 949 избирателей (65,46%).