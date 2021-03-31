ЦВК пригальмувала підрахунок голосів на довиборах у Раду: "слуги" відправили депутатський десант на Прикарпаття
Група народних депутатів від "Слуги народу" вирушила в Івано-Франківську область, де 28 березня в окрузі №87 відбулися проміжні вибори до Верховної Ради. Там попередньо лідирував їхній кандидат – стронгмен Василь Вірастюк, проте підрахунок голосів призупинився.
У пресслужбі президентської партії метою відправки депутатського десанту на Прикарпаття назвали "з'ясування ситуації з підрахунком голосів". Водночас кандидат у нардепи від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко заявив, що "слуги" намагаються "спотворити результати голосування".
"Окружна виборча комісія опрацювала лише 67% протоколів із дільниць. Далі їхня робота була тимчасово припинена, адже голова комісії зник, а новий не відновлює підрахунок голосів. "Слуга народу" вбачає в цьому можливий зрив або перешкоджання виборчому процесу. Саме тому народні депутати повинні захистити право громадян на вільний вибір своїх представників у ВРУ... А також повернути ситуацію в правове поле", – йдеться у повідомленні політсили.
Кандидат Олександр Шевченко висловив переконання, що справжня мета візиту 25 "слуг" на округ протилежна оголошеній ними.
На ситуацію у 87-му окрузі відреагувала організація "Рух ЧЕСНО". Центральній виборчій комісії нагадали про її обов'язки забезпечити запуск роботи ОВК та завершення підрахунку голосів.
"Тут третю добу встановлюють результати виборів. І ОВК, яка повинна безперервно засідати, уже більш ніж 17 годин не приймає протоколи у членів ДВК. Люди виснажені і мерзнуть на вулиці", – повідомили в організації.
Зауважимо, до ранку 30 березня в окрузі опрацювали тільки 67,52% протоколів, й на 10:00 середи, 31 березня, дані на сайті ЦВК не оновлювалися. За попередніми результатами голосування, лідирує Василь Вірастюк із 31,3% (10 496 голосів), далі йдуть "свободівець" Руслан Кошулинський (28,88%, 9686 голосів) і Олександр Шевченко з 28,73% (9633 голоси).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 березня в Україні пройшли проміжні вибори депутатів до Верховної Ради в округах на Прикарпатті та Донеччині, а також повторні вибори до 186 місцевих рад. Під час голосування було зафіксовано декілька порушень.
Стронгмен та актор Василь Вірастюк від "Слуги народу" попередньо лідирував на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 на Івано-Франківщині.
ЦВК ще до обіду 29 березня опрацювала 100% протоколів за результатами голосування на проміжних виборах депутатів до ВРУ в 50-му окрузі на Донеччині. Там переміг міський голова Добропілля Андрій Аксьонов, якому закидають організацію "референдуму ДНР" 2018 року. Він був кандидатом від партії "Порядок", за нього віддали свої голоси 19 949 виборців (65,46%).