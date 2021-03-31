ЦИК притормозила подсчет голосов на довыборах в Раду: "слуги" отправили депутатский десант на Прикарпатье

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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ЦИК притормозила подсчет голосов на довыборах в Раду: 'слуги' отправили депутатский десант на Прикарпатье

Группа народных депутатов от "Слуги народа" отправилась в Ивано-Франковскую область, где 28 марта в округе №87 состоялись промежуточные выборы в Верховную Раду. Там предварительно лидировал их кандидат – стронгмен Василий Вирастюк, однако подсчет голосов приостановился.

В пресс-службе президентской партии целью отправки депутатского десанта на Прикарпатье назвали "выяснение ситуации с подсчетом голосов". Тогда как кандидат в нардепы от партии "За майбутнє" Александр Шевченко заявил, что "слуги" пытаются "исказить результаты голосования".

"Окружная избирательная комиссия обработала только 67% протоколов с участков. Далее их работа была временно приостановлена, ведь председатель комиссии исчез, а новый не восстанавливает подсчет голосов. "Слуга народа" видит в этом возможный срыв или препятствование избирательному процессу. Именно поэтому народные депутаты должны защитить право граждан на свободный выбор своих представителей в ВРУ... А также вернуть ситуацию в правовое поле", – говорится в сообщении политсилы.

"Слуги народа" прибыли на Прикарпатье

Кандидат Александр Шевченко выразил убеждение, что истинная цель визита 25 "слуг" на округ противоположная объявленной ими.

На ситуацию в 87-м округе отреагировала организация и "Рух ЧЕСНО". Центральной избирательной комиссии напомнили о ее обязанности обеспечить запуск работы ОИК и завершение подсчета голосов.

"Здесь третьи сутки устанавливают результаты выборов. И ОИК, которая должна непрерывно заседать, уже более 17 часов не принимает протоколы в членов УИК. Люди истощены и мерзнут на улице", – сообщили в организации.

Отметим, что к утру 30 марта в округе обработали только 67,52% протоколов, и на 10:00 среды, 31 марта, данные на сайте ЦИК не обновлялись. По предварительным результатам голосования, лидирует Василий Вирастюк с 31,3% (10 496 голосов), далее идут "свободовец" Руслан Кошулинский (28,88%, 9686 голосов) и Александр Шевченко с 28,73% (9633 голоса).

Предварительные результаты подсчета голосов на выборах в 87-м округе

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Стронгмен и актер Василий Вирастюк от "Слуги народа" предварительно лидировал на довыборах в Верховную Раду в округе №87 на Ивано-Франковщине.

  • ЦИК еще до обеда 29 марта обработала 100% протоколов по результатам голосования на промежуточных выборах депутатов в ВРУ в 50-м округе в Донецкой области. Там победил мэр Доброполья Андрей Аксенов, которого обвиняют в организации "референдума ДНР" в 2018 году. Он был кандидатом от партии "Порядок", за него отдали свои голоса 19 949 избирателей (65,46%).

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