ЦИК притормозила подсчет голосов на довыборах в Раду: 'слуги' отправили депутатский десант на Прикарпатье

Группа народных депутатов от "Слуги народа" отправилась в Ивано-Франковскую область, где 28 марта в округе №87 состоялись промежуточные выборы в Верховную Раду. Там предварительно лидировал их кандидат – стронгмен Василий Вирастюк, однако подсчет голосов приостановился.

В пресс-службе президентской партии целью отправки депутатского десанта на Прикарпатье назвали "выяснение ситуации с подсчетом голосов". Тогда как кандидат в нардепы от партии "За майбутнє" Александр Шевченко заявил, что "слуги" пытаются "исказить результаты голосования".

"Окружная избирательная комиссия обработала только 67% протоколов с участков. Далее их работа была временно приостановлена, ведь председатель комиссии исчез, а новый не восстанавливает подсчет голосов. "Слуга народа" видит в этом возможный срыв или препятствование избирательному процессу. Именно поэтому народные депутаты должны защитить право граждан на свободный выбор своих представителей в ВРУ... А также вернуть ситуацию в правовое поле", – говорится в сообщении политсилы.

Кандидат Александр Шевченко выразил убеждение, что истинная цель визита 25 "слуг" на округ противоположная объявленной ими.

На ситуацию в 87-м округе отреагировала организация и "Рух ЧЕСНО". Центральной избирательной комиссии напомнили о ее обязанности обеспечить запуск работы ОИК и завершение подсчета голосов.

"Здесь третьи сутки устанавливают результаты выборов. И ОИК, которая должна непрерывно заседать, уже более 17 часов не принимает протоколы в членов УИК. Люди истощены и мерзнут на улице", – сообщили в организации.

Отметим, что к утру 30 марта в округе обработали только 67,52% протоколов, и на 10:00 среды, 31 марта, данные на сайте ЦИК не обновлялись. По предварительным результатам голосования, лидирует Василий Вирастюк с 31,3% (10 496 голосов), далее идут "свободовец" Руслан Кошулинский (28,88%, 9686 голосов) и Александр Шевченко с 28,73% (9633 голоса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 марта в Украине прошли промежуточные выборы депутатов в Верховную Раду в округах на Прикарпатье и Донетчине, а также повторные выборы в 186 местных советов. Во время голосования было зафиксировано несколько нарушений.