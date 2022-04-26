Трамп посоветовал Байдену не бояться ядерных угроз Путина – Reuters

Дональд Трамп посоветовал нынешнему американскому президенту Джо Байдену не боятся российского диктатора Владимира Путина, который шантажирует мир ядерным ударом. Штаты должны поставить Кремль на место и сделать так, что в Москве больше не использовали словосочетание "ядерное оружие".

По мнению, бывшего американского лидера, ядерные силы США сильнее, чем российские. Об этом он сказал в интервью изданию Reuters, передает "Европейская правда". Трамп считает, что Байден должен ответить на угрозы Путина.

Политик отметил, что в РФ используют эти слова чуть ли не каждый день, таким образом заставляя мир бояться. По его мнению, именно это заставляет Путина все время говорить о ядерном оружии.

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"Байден должен сказать, что у США лучшее оружие и лучшая в истории подводная сила. Если бы я был президентом, я бы сказал, что мы гораздо сильнее вас (России. – Ред.), потому вы никогда не должны использовать слово "ядерное оружие". А если вы это снова сделаете, то получите проблемы", – отметил Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский считает возможным ситуацию, когда руководство Российской Федерации потеряет связь с реальностью и применит ядерное оружие. Хотя, по его словам, ни один адекватный человек на это не пошел бы.