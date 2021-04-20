ТКГ собралась на экстренное заседание: Гармаш заявил об отсутствии результатов

Во вторник, 20 апреля, состоялось экстренное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы из-за гибели мирного жителя на территории временно оккупированного Россией Донбасса.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. Он отметил, что конкретных результатов достигнуто не было, но сам факт встречи оценил как положительный.

"В принципе, странно было бы их ожидать, если даже внешнеполитические советники "нормандской четверки" не смогли договориться о конкретных результатах", – сказал член ТКГ.

При этом, по словам Гармаша, так называемые представители ОРДЛО начали вести себя на заседаниях более нагло, в отличие от россиян, которые почувствовали напряженность ситуации и необходимость конструктивного подхода к решению вопросов.

"С другой стороны, у меня все больше складывается впечатление, что это была игра мускулами, направленная не на реальную военную эскалацию, а на получение дипломатических результатов, звонок Байдена Путину. От Украины они хотят субъективизации ОРДЛО, в чем и состоит заминка ТКГ ", – подчеркнул Гармаш.

Напомним, на встрече советников глав государств "нормандской четверки" было предложено провести заседание на линии фронта и экстренно собираться в случае гибели людей.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Предыдущее экстренное заседание Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 7 апреля, продлилось 6 часов.