Резников: россияне в ТКГ уклоняются от прямых ответов и сидят перепуганными

Представители российской делегации в Трехсторонней контактной группе не имеют собственной позиции, постоянно уклоняются от прямых ответов и сидят перепуганными.

Об этом в эфире "Украина 24", рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он отметил, что Россия направила для переговоров "несубъектных переговорщиков".

"Там люди несубъектные, они не имеют собственной позиции, а у представителей России нет ни одного примера, чтобы они выразили свою собственную позицию. Они постоянно уклоняются от прямых ответов на вопросы, потому что нет вот этой субъектности. Они перепуганные сидят, и это видно", – указал министр.

Резников добавил, что Москве нужно дать представителям в ТКГ эту субъектность, если они действительно заинтересованы в переговорах.

"Единственный человек, который имеет субъектность в этих переговорах, – это представитель президента Путина в политических советниках в нормандском формате. Там субъектность есть, а в "Минске", к сожалению, пока этого нет", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Резников заявил, что украинская делегация в ТКГ больше не поедет в Минск на переговоры, поскольку у нее нет доверия к незаконно избранному президенту Беларуси Александру Лукашенко.