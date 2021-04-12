Резников объяснил, почему делегация ТКГ больше не поедет в Минск на переговоры

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе больше не поедет в Минск на переговоры, поскольку у нее нет доверия к незаконно избранному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом в интервью ВВС Украина заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Но после того, как мы перестали его официально признавать, мы не можем ехать как официальная делегация, потому что у нас нет доверия. Кто нас принимает? Кто гарантирует нам безопасность? Раньше это гарантировал по сути президент Лукашенко, а сейчас?" – сказал Резников.

Он отметил, что когда в Беларуси "вопрос решится", и международное сообщество официально скажет "в Беларуси все ок", Украина готова туда вернуться. Резников отметил, что эту позицию не согласовывали с президентом Владимиром Зеленским.

"Это моя персональная личная позиция как члена украинской делегации, потому что я честно показал, что пока, – и это сознательно, – никаких консультаций по этому поводу с ОБСЕ и представителями российской делегации в Трехсторонней контактной группе не было", – подчеркнул вице-премьер.

По его словам, проведение консультаций не стоит на повестке дня. Резников объяснил это тем, что из-за карантина нет возможности никуда ехать, все привыкли работать онлайн.

"И у нас достаточно удачно это получается, это экономит время, и мы больше можем общаться. Никто не имеет этого давления – самолет, поезд, расписание и так далее. И так совпало, что моя точка зрения близка к мнению Леонида Макаровича, который тоже это повторил", – добавил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе больше не поедет в Минск для переговоров и встреч после отмены карантина. В связи с этим Украине придется искать для встреч другую страну и другой город.