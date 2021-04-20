Ткаченко рассказал, планируется ли в Украине новое закрытие телеканалов
Власть больше не планирует закрывать в Украине телеканалы, как это произошло со скандальными NewsОne, "112 Украина" и ZIK.
Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он подчеркнул, что сейчас есть другие приоритетные задачи, требующие реализации.
Особое внимание чиновник акцентировал на том, как можно было бы противодействовать конкретным медиа Кремля, которые до сих пор осуществляют свою деятельность непосредственно на территории Украины.
"Не украинским медиа, а непосредственно российским, которые присутствуют у нас на разных платформах и в достаточно большом объеме. Этот вопрос актуален", – считает Ткаченко.
Подытоживая, он отметил, что решение по поводу каналов, которые входят в сферу влияния народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, было исключительным.
"Я не вижу существенных оснований продолжать такие санкционные вещи по поводу других каналов. Важно действовать в легальном поле, поэтому важен закон о медиа", – убежден министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 февраля в Офисе президента состоялось заседание СНБО, на котором приняли решение о введении санкций против Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также других физических и юридических лиц.
А 2 февраля СНБО проголосовал за введение санкций против "правой руки" Медведчука – Тараса Козака. Это привело к блокированию трех его пророссийских телеканалов: "112 Украина", ZIK и NewsOne.
Президент Украины одобрил этот шаг и подписал соответствующий указ.
В итоге выяснилось, что телеканалы, которые попали под санкционные ограничения, финансируются компанией с временно оккупированной Луганщины.
Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что санкции против каналов Медведчука – это часть борьбы с внутренними врагами государства.