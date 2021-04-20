Ткаченко рассказал, планируется ли в Украине новое закрытие телеканалов

Власть больше не планирует закрывать в Украине телеканалы, как это произошло со скандальными NewsОne, "112 Украина" и ZIK.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он подчеркнул, что сейчас есть другие приоритетные задачи, требующие реализации.

Особое внимание чиновник акцентировал на том, как можно было бы противодействовать конкретным медиа Кремля, которые до сих пор осуществляют свою деятельность непосредственно на территории Украины.

"Не украинским медиа, а непосредственно российским, которые присутствуют у нас на разных платформах и в достаточно большом объеме. Этот вопрос актуален", – считает Ткаченко.

Подытоживая, он отметил, что решение по поводу каналов, которые входят в сферу влияния народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, было исключительным.

"Я не вижу существенных оснований продолжать такие санкционные вещи по поводу других каналов. Важно действовать в легальном поле, поэтому важен закон о медиа", – убежден министр.

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