Тимошенко заявила о планах властей закрыть 'Свободу слова Савика Шустера' и убрать журналиста из Украины. Видео

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко сказала, что программу "Свобода слова Савика Шустера" могут закрыть. А самого ведущего убрать из страны.

Об этом политик заявила в эфире телепередачи. Со слов Тимошенко, власть начала преследования указанной программы.

"Я следила за тем, как каждый президент лично травил вас, как забирал у вас право говорить правду. Я хочу вас предупредить: начинается новый период, когда этап мечтаний расправ с вами – уже реальность", – говорила депутат.

По ее словам, скоро начнутся попытки закрыть телепрограмму, а самого Шустера попытаются выдворить из Украины. В связи с этим Тимошенко призвала привлечь внимание к этому вопросу и защитить "Свободу слова".

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"Начнется попытка ликвидации программы "Свобода слова" и попытка вас лично снова убрать из Украины", – сказала Тимошенко.

Программа "Свобода слова Савика Шустера" начала снова вещать на украинском телевидении с сентября 2019 года. Политическое ток-шоу выходит по пятницам на телеканале "Украина".

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудили конфликт спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова и главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Также они поговорили о том, нужна ли в нашей стране обязательная вакцинация, о грядущем отопительном сезоне и задержании Михеила Саакашвили в Грузии.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикера ВР Дмитрия Разумкова не было на съезде "Слуги народа" в Трускавце 1 октября, так как некоторые его коллеги решили, что ему там присутствовать "не нужно". События вокруг вероятной отставки главы ВР происходят у него за спиной и, как сказал сам Разумков, "это, мягко говоря, непорядочно".

Первым инициатором отставки главы ВР был его коллега по парламенту, глава фракции СН Давид Арахамия. Он пояснил свою позицию тем, что Разумков якобы уже не разделяет постулаты "слуг народа".