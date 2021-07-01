Минобороны анонсировало военный парад на каблуках: возмущенные украинцы сравнили его с Китаем. Фото

Женщин-военнослужащих ВСУ заставят шагать на военном параде на каблуках. При этом девушек-военных будут муштровать три месяца. В сети уже подняли волну возмущения и критики по этому поводу.

О новой парадной форме девушек-военнослужащих сообщило информационное агентство Минобороны АрмияInform. А фото по подготовке к параду Министерство обороны Украины опубликовало на своей странице в Facebook.

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24 августа на Крещатике состоится военный парад, посвященный 30-летию Независимости Украины. Вместе с другими подразделениями главной улицей Киева будет шагать и женская "коробка", которая будет представлена курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

"На прошлом параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием. В этом году, насколько мне известно, они впервые пойдут в парадной форме и без оружия. Курсантки будут идти в туфлях на каблуках. Поэтому сейчас начали тренироваться ходить в этой обуви", – рассказал преподаватель ВИКНУ майор Евгений Балабушка.

Иванна Медведь, одна из курсанток, которая примет участие в параде, рассказала, что подготовка идет уже больше месяца, но на каблуках они прошлись в "коробке" впервые.

"Сегодня впервые тренировка проходит в туфлях на каблуках. Это немного труднее, чем в берцах, но мы стараемся", – призналась курсантка.

В то же время такое нововведение возмутило многих украинцев. После критики идеи обуть девушек-военных в туфли на каблуках, Минобороны закрыло комментарии к своему посту.

Но в сети скандал набирает обороты. Политики, блогеры и обычные украинцы критикуют такой "парад на каблуках", отмечая, что это превратит мероприятие в фарс и клоунаду.

Так, нардеп от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко назвала такую инициативу унижением женщин-военнослужащих и заявила, что "руководство Министерства обороны с логикой не дружит".

"Мне в голову не могло прийти, что министр, вместо решать проблемы, додумается до каблуков на параде! На раскаленном асфальте! .. Это не равенство! Это унижение!", – написала в Facebook Ирина Геращенко.

Аналитик Павел Нусс назвал такой парад надругательством и сексизмом.

"По моему убеждению, это никакой не креатив, и никакое не подчеркивание женственности военнослужащих-женщин, участвующих в параде 24 августа. Это надругательство, высмеивание Армии. Женщина-военнослужащий в туфлях на каблуках – это еще и издевательство, и сексизм", – написал Нусс.

"Министерство обороны Украины, а что это за новая форма? Это мы так решительным шагом в НАТО идем?", – написал в Facebook активист Алексей Цымбалюк.

"Женский расчет будет маршировать на военном параде в туфлях на каблуках .... Какая жесть ...", – возмущается волонтер Александр Погребиский.

"Это слишком похоже на парадную практики тоталитарных стран – таких как Китай", – написал Евгений Лешан, украинский журналист, бывший политик и народный депутат. Младший лейтенант запаса, участник войны с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30-летия Независимости в Киеве встретят с парадом, авиацией и салютом. Кабинет министров уже утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию Дня флага и 30-й годовщины независимости Украины.