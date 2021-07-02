"Сексистский заповедник совка": в Минобороны разгорелся скандал из-за каблуков на параде. Главное

В Украине разгорелся очередной сексистский скандал – группа народных депутатов возмущена планами выпустить женщин-военнослужащих в каблуках на марш ко Дню Независимости.

Идею назвали "свирепым трэшем", а министру обороны Андрею Тарану в знак протеста вручили пару женских туфель. OBOZREVATEL собрал главное.

1 июля Министерство обороны обнародовало фотографии репетиции военного парада к 30-летию Независимости Украины. На них курсантки учатся маршировать на каблуках.

"На прошлом параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием. В этом году, насколько мне известно, они впервые пойдут в парадной форме и без оружия. Курсантки будут идти в туфлях на каблуках. Поэтому сейчас начали тренироваться ходить в этой обуви", – сказал преподаватель Военного института КНУ имени Тараса Шевченко, майор Евгений Балабушка.

Видео дня

В Сети такая идея вызвала шквал возмущения. Из-за критики Минобороны даже закрыло возможность комментировать соответствующий пост в своем Facebook.

"Лютый стыд. Девушки служат точно в такой же военной форме, что и парни, девушки носят такую же военную обувь, что и парни. Почему они вынуждены выдерживать многочасовые тренировки на каблуках, на которых априори во время несения службы не ходит обутой военнослужащая ВС Украины?" – говорится в публикации Женского ветеранского движения.

Отреагировали на эту новость и политики. Так, народный депутат Ирина Геращенко назвала парад с каблуками "неравенством и унижением" женщин.

"Сначала подумала, что это фейк. Что кто-то спутал демонстрацию боеготовности нашей армии и очередное шоу, которое украшают женщины. Но это фото размещено на сайте МО...", – написала она.

А представительница "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала решение Минобороны "пещерным представлением руководства страны о современной армии".

"Шокирована информацией о том, что женщины на параде в День Независимости будут на шпильках. Это что вообще такое? Мы строим натовскую армию или сексистский заповедник совка?".

Сегодня группа народных депутатов во время выступления в Раде потребовалиа объяснений и извинений от министра обороны Андрея Тарана. В знак протеста ему даже подарили туфли с каблуками.

Политики также просят ведомство провести служебное расследование – кто принял соответствующее решение и сколько денег было потрачено на закупку каблуков.

Заместительница главы парламента Елена Кондратюк, выступая с трибуны, назвала ситуацию "свирепым трэшем". А ее коллеги возмутились тем, что "женщин превращают в карнавальных кукол, которые должны развлекать толпу". Также они заявили о наплевательстве на стандарты НАТО и равные права.

Бурная реакция украинцев на ситуации в армии – это признак готовности общества отстаивать свое право на гендерное равноправие, считает директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук.

"Реакция соцсетей показала, насколько нас уже достало то, что руководство, в частности Минобороны, не понимает каких-то общепонятных ценностей. Маршировать в каблуках – это не про уважение к солдатам женского пола. Это про то, чтобы каким-то условным генералам или зрителям парада было приятно смотреть на женщин. Но солдаты в армию идут не для этого. Они хотят служить, выполнять свой долг и работать", – отметила она.

Покальчук подчеркивает, что ситуация с каблуками – показатель профессиональной непригодности руководителей. И если человек не понимает этого, то его нужно лишать звания и работы. Получается, что "общество лучше понимает, зачем нужны женщины в армии, чем руководство самой армии".

С таким мнением согласна парамедик Добровольческого Украинского Корпуса, депутат Киевсовета от партии "Голос" Алина Михайлова. По ее словам, каблуки на параде – это не только унизительно, но и опасно для здоровья военных.

"Существуют большой риск, что после этого парада у девушек будут проблемы со здоровьем. Ведь доказано всеми врачами, что каблуки негативно влияют на женское здоровье. А тем более, если в этой обуви маршировать и заниматься каждый день по несколько часов", – отметила она.

Михайлова добавляет, что на восьмом году войны парад устраивают для демонстрации силы украинской армии. "Но каблуки и юбки – точно не про это".

"Я очень рада, что большое количество украинцев поддержало возмущение. Это говорит о том, что мы уверенно шагаем к гендерному равенству. Война с Россией показала, что огромное количество женщин с 2014 года пошли на фронт и защищают наши границы наравне с мужчинами. Поэтому разговоры про "слабый пол" для Украины давно неактуальны".