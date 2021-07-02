После скандала в Минобороны пообещали заменить женские туфли, но показали иностранных военных на каблуках

После скандала в сети, который прогремел из-за обуви девушек-военных, в Минобороны решили срочно шить новые женские ботинки на низких каблуках. Они будут изготовлены по спецзаказу для курсанток Военного института КНУ имени Шевченко к параду на День Независимости. В ведомстве заверили, что уже подписали спецификацию на новые ботинки.

Об этом сообщила советник главнокомандующего Вооруженных сил Украины по гендерным вопросам Виктория Арнаутова в эфире "24 Канал". Она отметила, что обувь, показанная на фото в Минобороны, – это обычные туфли, которые имеют высоту каблука 7 сантиметров, согласно соответствующей документации (посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Однако, в ведомстве готовятся пошить новую женскую обувь для парада. У не будет другой вид и ниже каблуки

Видео дня

"Парадная обувь сделана, как ботинок, там будут более устойчивы каблуки и они ниже – 5,4 см, +/- 2 мм согласно документации. Ее еще нет на обеспечении, только с понедельника (5 июля – ред.) будет объявлен тендер, после чего будет шиться этот вариант обуви для девушек из "коробки". Но в течение полугода происходило так называемое "исследовательское ношение" обуви. Девушки из института носили ее и давали свои предложения относительно изменений, относительно неудобств в этом варианте", — рассказала Арнаутова.

По словам советника ВСУ, впечатление от обуви у девушек-военнослужащих разделились. Первокурсницам она нравится, а другим это не очень нравится, кому-то хочется, чтобы каблуки были еще ниже.

Арнаутова отметила, что при разработке такой обуви нужно привлекать гендерных советников ведомства и, возможно, общественность. Она добавила, что именно благодаря реакции общества парадную обувь для девушек-военнослужащих решили изменить.

Министр обороны Андрей Таран подтвердил, что для девушек-военных будет новая обувь ко Дню Независимости, а не то, которая было на репетиции. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Марина Бардина на своей странице в Facebook.

"Поговорили с Министром обороны о подготовке парада и вчерашних каблуках. Обувь на параде будет другой. Министр показал картинку", – написала нардепка.

В то же время в пресс-службе Минобороны объяснили разницу между полевой формой одежды, повседневной и парадной. В ведомстве отметили, что на День Независимости Украины военнослужащие-женщины будут идти в парадной форме одежды, к которой есть имеются определенные требования.

Кроме того, в Минобороны показали, что в других странах женщины-военные также носят каблуки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минобороны анонсировало военный парад на каблуках. В сети уже подняли волну возмущения и критики по этому поводу.