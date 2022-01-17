Порошенко не избрали меру пресечения: заседание суда перенесли

Печерский районный суд Киева не вынес решение по делу о возможной госизмене пятого президента Украины Петра Порошенко. После четырехчасового совещания судебное заседание решили перенести на 19 января.

Об этом сообщали секретарь суда, запись доступна на YouTube. Оглашение меры пресечения политику состоится в среду в 14:00.

Отметим, что прокуратура просит взять Порошенко на два месяца под стражу с возможностью залога в размере миллиарда гривен. Сторона обвинения объяснила необходимость такой меры характером уголовного производства, размером ущерба и имущественным положением политика.

Также прокуроры просили обязать пятого президента не отлучаться из Киева и области, сдать паспорта для выезда за границу, сообщать следователю об изменении места жительства и носить электронный браслет (в случае уплаты залога).

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17 января депутат "Европейской солидарности" Петр Порошенко вернулся из Варшавы в Киев. Политик покинул страну после того, как сотрудники ГБР пытались вручить ему повестку на допрос по делу о госизмене и финансировании терроризма.

В течение месяца экс-глава государства находился вне Украины. В Стамбуле он встречался с Вселенским патриархом Варфоломеем, в Варшаве – с польскими политиками, в Брюсселе – с руководителями Европейской народной партии.

После возвращения пятый президент некоторое время не мог пройти паспортный контроль. Он утверждал, что у него забрали паспорт. "Под предлогом некой проверки меня не пускают на территорию Украины. Это провокация. Мы призываем пограничников не выполнять преступный приказ Офиса президента", – заявил Порошенко. Впоследствии паспорт ему вернули.

В аэропорту Жуляны политика встретил митинг. Несколько тысяч поклонников экс-президента скандировали "Украине нужен Порох" и "Нет диктатуре". Возле аэропорта установили сцену. Сторонники Порошенко также собрались возле здания Печерского суда. Они фактически перекрыли движение по улице Владимирской.

В ГБР заявили, что Порошенко по прилету в аэропорт "Киев" отказался от получения процессуальных документов. "При этом находившиеся с ним лица оказывали физическое сопротивление, что зафиксировано на видеозаписях. Адвокаты заверили, что получат все процессуальные документы, однако, после прохождения пограничного контроля путем создания искусственной толпы сбежали", – сказала советница по коммуникациям Госбюро Татьяна Сапьян.

Во время судебного заседания Порошенко заявлял, что ГБР пыталось навязать ему государственного адвоката. Политик добавил, что и сам юрист назвал это провокацией и отказался принимать участие в судебном заседании.

Представители Порошенко отметили в суде, что не считают бывшего президента подозреваемым, поскольку ему лично не вручали уведомление о подозрении. Представители прокуратуры на это ответили, что закон обязывает объявить о подозрении в день подписания соответствующего уведомления, а поскольку политик не явился по вызову, документы отправили по почте.

"Единственный документ, который мы когда-либо видели – и я его даже публиковал в сети – это лист бумаги с подписью лица Бондаренко, в котором не заполнены графы фамилии, времени и даты. Следовательно, ни одного документа или другого доказательства, подтверждавшего факт сообщения Порошенко о подозрении, не существует. Мы его, во всяком случае, не видели", – сказал адвокат Игорь Головань.

Пятому президенту вменяют организацию незаконной схемы покупки угля на оккупированных территориях Донбасса. По версии ГБР, Порошенко в сговоре с группой лиц (в частности, с высшим руководством РФ) способствовал деятельности террористических группировок "ЛНР" и "ДНР".

Следствие утверждает, что действия политика подорвали энергобезопасность Украины в 2014-2015 годах, поставили энергетическую сферу в зависимость от страны-агрессора, лишили возможности диверсификации источников поставок энергоресурсов, а также предоставили РФ более широкие возможности для подрывной деятельности против нашей страны.

В этом деле, кроме Порошенко, фигурантами уже являются народный депутат Виктор Медведчук, бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин и экс-советник министра экологии Сергей Кузяра.

"При посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранителей, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. Контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии", – заявляли в СБУ.

По версии следствия, при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

В подтверждение этой версии СБУ и ОГП обнародовали аудиозаписи, которые якобы подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней российских властей:

На этой схеме, по данным правоохранителей, пророссийских террористов было профинансировано на сумму более 200 млн гривен.

Сторонники Порошенко называют расследование сфабрикованным. Адвокат бывшего президента Илья Новиков говорил "о легальной и единственно на тот момент возможной схеме поставки угля с госшахт с оккупированных территорий".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко дал интервью изданию Politico и назвал выдвинутое ему подозрение "юридическим мусором". Также политик подчеркнул, что решительно настроен бороться с "врагом Украины, Европы и всего демократического мира" – главой Кремля Владимиром Путиным.