Кулеба заявил, что у РФ пока недостаточно сил для наступления на Украину, и указал на другую опасность

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что количества российских войск, которые на данный момент расположены вдоль границы Украины, недостаточно для возможного полномасштабного вторжения. Но он признал, что эти войска несут угрозу нашей стране.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в среду, 26 января, во время брифинга. По его словам, Российской Федерации все еще не хватает некоторых важных показателей и систем.

"Численность российских военных, накопленных вдоль границы Украины и на оккупированных территориях Украины, является большой и создает прямую угрозу для Украины, однако, на данный момент даже такого количества войск недостаточно для масштабного наступления на Украину вдоль всей нашей границы. Кроме того, России все еще не хватает некоторых важных показателей и систем, чтобы такое полномасштабное наступление стало реальным", – сказал министр.

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При этом он отметил, что Кремль может увеличить количество своих войск возле украинской границы, чтобы их хватило для атаки.

Кулеба также подчеркнул, что РФ на данный момент делает все для дестабилизации ситуации в Украине. В частности, Кремль распространяет панику в Украине, оказывает давление на финансовую систему, проводит кибератаки и тому подобное.

"Это все, конечно, часть плана Москвы. И я уверен, что российский президент Владимир Путин стал бы очень счастливым, если бы его план стал успешным. Ведь тогда ему не пришлось бы прибегать к военной силе, чтобы поставить нас в уязвимую позицию", – сказал он.

Кроме того, министр отметил, что Украина готовится к любому сценарию. Он также добавил, что дополнительную оборонную поддержку наша страна уже получила от США, Великобритании, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии и Чехии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Североатлантический альянс (NATO) уже направил истребители и линейные корабли в Восточную Европу как предупреждение главе РФ Владимиру Путину отказаться от агрессии против Украины. Тем временем президент США Джо Байден якобы обдумывает план о переброске в регион около 50 тысяч американских военнослужащих.

В Пентагоне заявили, что Россия продолжает сосредотачивать свои войска и технику вблизи Украины. В ответ на обострение ситуации безопасности в регионе Минобороны США привело в повышенную боеготовность почти 8,5 тыс. своих военных. Сейчас они дислоцируются на территории Америки, но в любой момент их могут быстро отправить в Восточную Европу, заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

Британский премьер Борис Джонсон подчеркнул, что российское вторжение в Украину не является неизбежным, однако Кремль может прибегнуть к молниеносной волне атаки. По его словам, у украинских границ сосредоточено до 60 боевых групп РФ, а вторжение станет не просто крушением, но и кровавым делом.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении на Украину в кратчайшие сроки. Он выразил надежду, что РФ сможет придерживаться дипломатического и мирного пути.

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