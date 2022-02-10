Столтенберг заявил, что НАТО может разместить боевые группы в Черноморском регионе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс планирует разместить боевые группы в Черноморском регионе. По его словам, речь идет об укреплении позиций в Румынии.

Также генсек Альянса акцентировал, что НАТО преследует цель предотвращения конфликтов, чего и намерено добиваться мира с помощью усилий союзников. Об этом Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, трансляция которая велась на сайте НАТО.

По словам генерального секретаря, сейчас НАТО усиливает свое присутствие в восточной части Альянса. В частности, он подчеркнул, что речь идет о боевых группах, а также переброске самолетов и кораблей.

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Также он отметил, что НАТО готово в случае необходимости еще больше укрепить свои позиции.

"Сейчас мы рассматриваем, где нам нужно более долгосрочное размещение в восточной части Альянса. Сегодня у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Но сейчас мы рассматриваем размещение подобных боевых групп в Черноморском регионе, в Румынии", – заявил генсек альянса.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс не планирует отправлять в Украину своих военных в случае полномасштабного российского вторжения. Однако организация и ее члены продолжают помогать нашей стране модернизировать системы обороны и предоставляют новое вооружение.

Напомним, Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что не исключает возможности отправки самолетов-истребителей "Тайфун", а также военных кораблей для защиты Юго-Восточной Европы. По его словам, на такой шаг заставляют идти продолжающиеся агрессивные действия России по отношению к Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что дипломаты будут добиваться от США и НАТО "юридически закрепленных" так называемых гарантий безопасности. Поскольку, по его словам, ситуация в мире становится "все более турбулентной и напряженной".