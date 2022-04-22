'Стала недружественной страной': у Путина отреагировали на заявление Японии о Курилах

В Кремле отреагировали на заявление МИД Японии о том, что Южные Курилы являются незаконно оккупированной Россией территорией. Там назвали все четыре острова "неотъемлемой частью РФ".

Так, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков во время брифинга в пятницу, 22 апреля заявил, что Япония "стала недружественной страной для РФ". По словам Пескова, говорить о продолжении переговоров по мирному договору Кремлю "весьма трудно".

Он также обвинил Японию, осудившую российское вторжение в Украину в том, что она якобы "присоединилась к целому набору враждебных действий по отношению к РФ".

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Как сообщал OBOZREVATEL, МИД Японии впервые с 2003 года назвал Южные Курилы незаконно оккупированной территорией. О японском суверенитете над островами также заявлял премьер-министр страны Фумио Кисида.

В России ранее отказались от мирных переговоров с Японией о принадлежности Курил из-за санкций, которые японское правительство ввело за вторжение в Украину.