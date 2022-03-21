Россия отказалась от переговоров с Японией о Курильских островах из-за санкций: выяснились подробности

Россия отказалась от переговоров с Японией по мирному договору, который должен был решить вопрос принадлежности Курильских островов. Этот спор остается неурегулированным с момента окончания Второй мировой войны.

Как сообщило МИД страны-агрессора, РФ также прекратит безвизовые поездки граждан Японии на Курильские острова. Такое решение было принято из-за японских санкций против России, введенных после полномасштабного вторжения в Украину.

Также Кремль решил прекратить переговоры с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Помимо этого, РФ будет блокировать продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, Япония, как и их союзники ЕС и США, лишат Россию статуса "наибольшего благоприятствования" в торговле. В результате россияне будут продавать свои товары только после уплаты высоких пошлин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!