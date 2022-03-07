В Японии на фоне войны РФ против Украины напомнили, что часть Курильских островов является японской территорией

В понедельник, 7 марта, премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Северные территории Курильских островов являются "территорией, принадлежащей Японии, и над которой она имеет суверенитет". Это произошло на фоне войны, развязанной Россией в Украине.

Как пишет "YAHOO Japan", когда бывший премьер-министр Синдзо Абэ был у власти, он избегал называть эти острова "оккупированной территорией" в парламенте, учитывая влияние на переговоры по мирному договору между Японией и Россией.

Напомним: ранее в Японии уже напоминали, что Россия оккупировала южную часть Курильских островов. Такие действия РФ противоречат международному праву так же, как нападение на Украину, которое происходит прямо сейчас.

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При этом ранее японские чиновники воздерживались от употребления слова "оккупация" в контексте ситуации вокруг южных Курил, употребляя вместо него эвфемизм "на эти острова распространяется японский суверенитет".

Острова Южных Курил входят в состав Сахалинской области России, и все, кроме Урупа, обжалуются Японией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 февраля в Японии вновь публично заговорили о захвате островов Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Хотя указания на конкретную страну в заявлении не было, очевидно, что речь идет о Российской Федерации.