США ввели санкции против экс-замглавы АП Андрея Портнова и его фонда: все подробности

США ввели санкции против бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича, адвоката Андрея Портнова. Под ограничения также попал его Благотворительный фонд.

Об том сообщает пресс-служба Министерства финансов США. О решении было объявлено 9 декабря на американском саммите в поддержку демократии.

Всего под санкции попали семь иностранцев, Портнов среди них единственный украинец. В то же время среди восьми иностранных организаций относительно которых ввели экономические ограничения, единственной украинской является "Фонд Андрея Портнова".

Введение персональных ограничений подразумевает блокировку активов в США, блокирование визы, а также запрещает гражданам США иметь дело с попавшим под санкции лицом.

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Кроме Портнова, в список попали шесть физлиц из Анголы, Гватемалы, Либерии и Сальвадора и семь юридических лиц из Анголы, Южного Судана и Макао (КНР).

Ранее временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время выступления на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы" анонсировала введение санкций против коррупционеров. Она подчеркнула, что украинцы "кое-кого узнают".

Напомним, на днях Белый дом опубликовал первую в истории США стратегию борьбы с коррупцией. Документ предусматривает усиление международного сотрудничества по этой проблеме и помощь другим странам.

В стратегии коррупция названа "злокачественной опухолью внутри общества", которая разъедает общественное доверие и способность правительств оказывать помощь гражданам своих стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Александр Дубинский, бывший военный прокурор Константин Кулик и екснардеп Александр Онищенко, за вмешательство в выборы.

В сентябре 2020 года из-за влияния на выборы-2020 Минфин США ввел персональные санкции против внефракционного нардепа Андрея Деркача и трех россиян.