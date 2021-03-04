США ничто не мешает признать Украину главным союзником вне НАТО, – Тейлор

Правительству США ничто не мешает предоставить Украине статус своего главного союзника вне НАТО, несмотря на то, что самостоятельно Вашингтон не может утверждать решения по интеграции нашего государства в Альянс.

Об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор на онлайн-конференции XII Диалог по вопросам безопасности. Его слова цитирует "Укринформ".

"На прошлой неделе я разговаривал с командой (в правительстве США. – Ред.), которая сосредоточена на украинском направлении. И несколько человек упомянули о Плане действий по членству (ПДЧ), который обеспечил бы Украине присоединения к НАТО", – сказал политик.

Он подчеркнул, что в этом вопросе возникают сложности, поскольку "сегодня есть ряд членов Альянса, которых предстоит убедить, что украинцы готовы к ПДЧ". При этом дипломат уверен, что этот момент рано или поздно наступит, и Украина присоединится к НАТО, как было обещано во время Бухарестского саммита 2008 года.

"Вместе с тем США могут продемонстрировать твердую поддержку и крепкие отношения с Украиной, придав ей статус главного союзника США вне НАТО", – подчеркнул Тейлор.

Бывший посол считает, что это не нуждается в одобрении какого-либо другого члена НАТО, а "в полной мере находится в компетенции американского правительства".

Как сообщал OBOZREVATEL: