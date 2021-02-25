Зеленский поговорил с генсеком НАТО и попросил ПДЧ для Украины

Президент Владимир Зеленский 25 февраля поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он заявил, что получение Плана действий по членству в Альянсе является ближайшей целью Украины.

Несколько реплик после разговора оба политика опубликовали в соцсетях. О НАТО гарант говорил и во время встречи с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом 24 февраля, сообщили на сайте главы государства.

"Приятно услышать от генсека Йенса Столтенберга, что двери НАТО открыты для Украины. Благодарен, что вы лично и НАТО поддерживаете нас в стремлении к членству. Наша ближайшая цель – ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку они прежде всего улучшают наш оборонный сектор", – написал Зеленский в Twitter и прикрепил фото с генсеком, сделанное ранее.

Он также подчеркнул, что сотрудничество с Альянсом чрезвычайно важно для украинского государства. Со своей стороны Йенс Столтенберг назвал разговор "хорошим звонком президенту Зеленскому".

"НАТО решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы обсудили важность реформ и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. Мы по-прежнему привержены укреплению нашего тесного партнерства", – написал он в Twitter.

В пресс-службе президента отметили, что на встрече с главой МИД Литвы Зеленский выразил благодарность этой стране за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за важную поддержку в реализации стратегии европейской и евроатлантической интеграции.

"Украина должна быть членом Евросоюза. Спасибо также за поддержку вступления в НАТО. Мы рассчитываем, что после получения статуса партнера с расширенными возможностями страна должна получить ПДЧ. А в дальнейшей перспективе мы видим себя членами НАТО", – цитируют в сообщении слова Зеленского.

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