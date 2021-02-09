Столтенберг назвал условия, которые приблизят Украину к членству в НАТО

К членству в НАТО Украину приблизят реформы, на которых стране нужно сейчас сосредоточиться.

Об этом на пресс-конференции 9 февраля с украинским премьером Денисом Шмыгалем заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает "Европейская правда". Таким образом он прокомментировал вопрос президента Владимира Зеленского к своему американскому коллеге: "Почему Украина еще не в НАТО?".

Столтенберг отметил, что в 2008 году во время саммита в Бухаресте в НАТО решили, что Украина станет членом Альянса, однако для этого Киеву необходимо работать над проведением реформ.

"Мы поддерживаем все решения этого саммита, но фокус сейчас должен сохраняться на реформах. И я приветствую четкий месседж премьер-министра о необходимости продолжения реформ, чтобы убедиться, что Украина имеет демократический, политический контроль над своими оборонительными институтами и вооруженными силами, продолжает борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов", – сказал генсек.

Он добавил, что пока не может назвать какой-либо конкретной даты вступления Украины, однако заверил в поддержке евроатлантических стремлений страны.

Столтенберг отметил также, что вопрос расширения НАТО будет обсуждаться в этом году в Брюсселе и останется в центре внимания на следующее десятилетие. "Двери НАТО остаются открытым", – сказал он.

Напомним, Шмыгаль во время встречи со Столтенбергом заявил, что Украина намерена вместе с Грузией вступить в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время своего интервью телеканалу HBO Зеленский поблагодарил США за помощь в борьбе с российской агрессией и задал новому президенту страны Джо Байдену вопрос: "Почему Украина до сих пор не в НАТО?".