США не вводят санкции против Кабаевой, опасаясь агрессивной реакции Путина – The Wall Street Journal

В США подготовлен пакет санкций против российской гимнастки Алины Кабаевой, которую СМИ называют любовницей президента РФ Владимира Путина. Введение его пока отложено из-за опасений агрессивной реакции главы Кремля.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. Так, один из чиновников министерства финансов США рассказал изданию, что Путин может "агрессивно отреагировать" на санкции против Кабаевой.

В связи с этим в Вашингтоне опасаются "дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между РФ и США".

Как отмечает The Wall Street Journal, американские власти считают Кабаеву матерью "как минимум троих детей" президента РФ. По их мнению, она может играть важную роль в сокрытии его состояния за границей.

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В то же время в США признают, что на динамику войны в Украине санкции против Кабаевой в любом случае не повлияют, пишет издание.

"Мы продолжаем анализировать, когда ввести эти санкции для максимального эффекта", – сказал один из источников The Wall Street Journal.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Алины Кабаевой заметили обручальной кольцо на пальце. Пользователи сети посчитали это хорошим знаком для Украины.