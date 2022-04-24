Хороший знак для Украины: у любовницы Путина Кабаевой заметили обручальное кольцо

Российская гимнастка Алина Кабаева, которую называют любовницей президента-диктатора РФ Путина, появилась на публике с кольцом на безымянном пальце правой руки. Вероятно, предложение избраннице сделал военный преступник, в чем пользователи сети заметили хороший знак для Украины.

Речь идет о том, что Адольф Гитлер незадолго до своего самоубийства женился на любимой Еве Браун. Об этом неоднократно написали в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кабаева выступила в эфире пропагандистской программы "Время" от 23 апреля в розовом платье с георгиевской лентой на ней. Позади путинистки были нарисованы знаки "Z" и ее личного благотворительного фонда.

Из украшений на ней были серьги с жемчугом и обручальное кольцо, которое бывшая звезда спорта даже не пыталась спрятать, словно специально размахивая руками. Отметим, что ранее названная любовница Путина не комментировала свою личную жизнь и намерения выйти замуж.

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У пользователей Twitter не возникло никакого сомнения, что именно диктатор подарил избраннице обручальное кольцо, поэтому они сразу вспомнили интересный факт из биографии Гитлера.

Как известно, и в ночь на 29 апреля 1945 года диктатор и его любовница поженились во время частной церемонии в бункере. На следующий день их тела обнаружили в хранилище на диване.

"Кабаева появилась на публике с кольцом. Еще один хороший знак: Гитлер также женился на Еве Браун незадолго до самоубийства", – написал один из противников путинского режима.

Стоит добавить, что 21 апреля спортсменка посетила детскую тренировку по гимнастике, где наблюдала за подготовкой к именному фестивалю "Алина". Интересно, что на всех кадрах она прятала руки в карманы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на ту же репетицию любовница Путина пришла в брендовых кроссовках итальянского модного дома. Цена такой обуви достигает более $1000.