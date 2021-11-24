США и СССР 52 года назад подписали главный ядерный договор: в чем была его суть

Ровно 52 года назад, 24 ноября 1969 года США и СССР ратифицировали Договор о нераспространении ядерного оружия. Этот международный акт был разработан Комитетом по разоружению ООН с целью сужения круга государств, имеющих ядерное оружие, и предотвращения ядерного конфликта.

Идею такого договора предложили Ирландия и Финляндия – эти две страны в 1968 году стали первыми подписантами документа. 9 июля 1968 года президент США Линдон Джонсон внес Договор на ратификацию Сената США, но после вторжения войск СССР в Чехословакию в августе Сенат отказался ратифицировать какие-либо соглашения с Кремлем.

Видео дня

В начале 1969 года новый американский президент Ричард Никсон повторно внес документ на ратификацию. 13 марта 1969 года Договор был одобрен Сенатом, а 24 ноября 1969 года глава государства подписал законопроект о вступлении его в силу. В тот же день документ ратифицировал Президиум Верховного Совета СССР. Впоследствии к соглашению присоединились десятки других стран.

Хотя изначально предполагалось, что срок действия Договора составит 25 лет, в 1995 году основная часть стран-участниц согласились продлить его действие на неопределенный срок.

Тремя основополагающими принципами документа называют нераспространение ядерного оружия, разоружение и мирное использование ядерных технологий. Договор пересматривается каждые пять лет на так называемых Обзорных конференциях, а в годы между конференциями проходят сессии Подготовительного комитета.

На сегодняшний день практически все независимые государства мира – 189 стран – являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия.

Исключение составляют Израиль, Индия, Пакистан и Северная Корея (которая разорвала соглашение в 2003 году). Последние три государства открыто проводят ядерные испытания. В свою очередь, Израиль не подтверждает и не опровергает наличия у себя ядерного вооружения.

Читайте также в OBOZREVATEL: