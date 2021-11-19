Самые красивые гимнастки СССР: от киевской "Мадонны" до "Золушки"-алкоголички

Елена Павлова
Другие виды спорта
9 минут
20,8 т.
Гимнастика

В Советском Союзе успешные представительницы спортивной, а затем и художественной гимнастики были невероятно популярны – на уровне с певцами и киноактерами. Попадание в сборную СССР приносило славу, расположение руководства страны и толпы поклонников. И по иронии судьбы, почти все девушки были очень привлекательными.

OBOZREVATEL сделал свою подборку самых красивых гимнасток СССР. Вот только спортивная сказка не для всех закончилась счастливо.

1. Ирина ДЕРЮГИНА

Легенда украинской и мировой художественной гимнастики считалась одной из самых красивых спортсменок Советского Союза. Эффектная брюнетка в 19 лет стала абсолютной чемпионкой мира, повторив это достижение два года спустя, чего больше не удавалось ни одной представительницы СССР.

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Дерюгина
Дерюгина

Выработать собственный стиль Ирине помогла мама Альбина Дерюгина и четыре года занятия в хореографическом училище. И чем больше медалей было в активе грациозной киевлянки, тем увеличивалась "гора" разбитых мужских сердец. Хотя сама Ирина говорила, что никогда не считала себя красивой.

Дерюгина
Дерюгина

З завоевать красавицу удалось обладателю "Золотого мяча", легенде киевского "Динамо" Олегу Блохину. В 1982 году Дерюгина завершила карьеру и вышла замуж за нападающего. Вскоре у пары родилась дочь Ирина, но после 19 лет брака спортсмены развелись.

Дерюгина
Дерюгина

2. Полина АСТАХОВА

Астахова пришла в спортивную гимнастику по нынешним меркам поздно – только в 13 лет она записала в секцию в Донецке. Но очень быстро прогрессировала и через семь лет выступила на Олимпиаде-1956, где стала чемпионкой в команде. Всего на ее счету 10 олимпийских медалей, 5 из которых – золотые. Полина считалась самой изящной гимнасткой своего времени. Стройную блондинку обожали любители гимнастики по всему миру.

Гимнастика Астахова

В западных СМИ ее называли "Русской березкой". А на Олимпиаде-1960 в Риме очарованные итальянские журналисты даже сравнивали ее с Мадонной. Но тяжелые тренировки негативно отражались на здоровье Астаховой. Из-за проблем с сердцем ей пришлось поставить крест на карьере и стать тренером. Именно Астахова готовила к первому международному старту Лилию Подкопаеву. Полина прошла через два развода и воспитывала дочь.

Гимнастика Астахова

Но на пенсии про титулованную красавицу забыли. Она жила бедно, болела и вынуждена была продать большую часть своих наград, чтобы выжить. Когда о бедах гимнастки узнали в благотворительном фонде Подкопаевой, то поспешили на помощь. Но в августе 2005 года некогда первая красавица СССР умерла от пневмонии в 68 лет и была похоронена в Киеве на Байковом кладбище.

Полина Астахова стала хорошим тренером .

3. Зинаида ВОРОНИНА (Дружинина)

"Если бы соревнования среди женщин судили мужчины, чемпионкой мира всегда была бы Дружинина", — восхищался звездой спортивной гимнастики швейцарский тренер Жак Гюнтхард. Одаренная Зинаида Воронина, до замужества Дружинина, считалась одной из топовых красавиц советского спорта в конце 60-х–начале 70-х.

Советская гимнастка Зинаида Воронина.

Олимпийскую чемпионку-1968 и чемпионку мира-1970 называли Золушкой. Воспитывалась в глубинке матерью, которая злоупотребляла алкоголем, и стала иконой стиля советского спорта. Гимнастка Елена Карпухина как-то сказала: "Бог не обделил Зину ни умом, ни красотой. Она была развита во всех областях, поэтому и от поклонников не было отбоя".

Зинаида Воронина была иконой стиля.
Воронина очаровывала мужчин по всему миру.

Из множества влюбленных в нее мужчин брюнетка выбрала двукратного олимпийского чемпиона по гимнастике Михаила Воронина, которому родила сына. Но чем ближе было к закату карьеры, тем больше она злоупотребляла спиртным и забывала о семье. После отчисления из сборной бывшая королева помоста совершила кражу и попала в тюрьму. После освобождения работала земледелом на литейно-механический заводе и умерла в бедности и забвении.

Зинаида Воронина вышла замуж за гимнаста.

4. Людмила ТУРИЩЕВА

Турищеву считали железной леди спортивной гимнастики. Можно было позавидовать не только ее внешности, но крепким нервам и отточенной технике. Не зря она была капитаном сборной СССР. В 1975 году на Кубке мира в Лондоне она исполняла упражнения на разновысоких брусьях, которые были плохо закреплены и развалились после ее финального соскока. Людмила покинула помост, даже не обернувшись.

Очаровательная гимнастка блистала на трех Олимпиадах — с 1968-го по 1976 год, завоевав 9 медалей, из них четыре были золотыми. На последних Играх в Монреале Турищева познакомилась с легендарным советским спринтером, олимпийским чемпионом Валерием Борзовым. И через год общения спортсмены поженились и вместе уже 45 лет.

Гимнастка Людмила Турищева.
Четырехкратная олимпийская чемпионка Людмила Турищева.

После завершения карьеры Турищева и Борзов осели в Киеве, Людмила стала тренером, защитила диссертацию кандидата педагогических наук, а затем на протяжении девяти лет возглавляла Федерации гимнастики Украины. Дочь Татьяна живет с мужем в Торонто.

Мастерством, характером и красотой Турищевой нельзя было не восхищаться.
Людмила Турищева выбрала в мужья Валерия Борзова.

5. Ольга КАРАСЕВА

Карасева – из советского "букета" спортивных гимнасток, которые задавали тон на Олимпиаде 1968 года в Мехико. Там Ольга завоевала командное "золото". Из громких индивидуальных побед у нее только "серебро" чемпионата мира-1970 в вольных упражнениях, но многие считали ее самой красивой в той команде. Даже интереснее самой Ворониной.

Ольга Карасева стала олимпийской чемпионкой в команде.
Советская гимнастка Ольга Карасева.

В том же 1968-м эффектную блондинку с вьющимися волосами и точеной фигурой пригласили сниматься в кино, где она сыграла небольшую роль в фильме "Новенькая". Несмотря на большой мужской интерес к себе, одна из самых обаятельных гимнасток вышла замуж за коллегу, призера Олимпиады в Мехико Валерия Карасева.

Карасеву считали самой обаятельной гимнасткой своего времени.

После достаточно раннего ухода из спорта Ольга окончила факультет иностранных языков и с 1975 года работала переводчиком и референтом по спортивной гимнастике Международного управления Спорткомитета СССР. В последние десятилетия бывшая гимнастка увлеклась собаководством.

Ольга Карасева вышла замуж за гимнаста.

6. Лариса ПЕТРИК

Красавица из Беларуси Лариса Петрик со своей внешностью могла стать кинозвездой. Хотя и гимнасткой была очень талантливой. В 1964 неизвестная 15-летняя девочка из Витебска сенсационно выиграла чемпионат СССР, обыграв саму Ларису Латынину, которая, говорят, затаила обиду и, став главным тренером сборной, не взяла Петрик на Олимпиаду 1972 года.

Лариса Петрик заявила о себе в 15 лет.

И хотя после исключения из сборной Лариса плакала две недели, с такой яркой внешностью и талантом для нее сразу нашли занятие. В мюзик-холле для двукратной олимпийской чемпионки поставили шикарный номер на бревне, которое поднимали высоко над сценой, а гимнастка танцевала на нем под музыку из оперы Бизе "Кармен".

Талантливая гимнастка Лариса Петрик.

Петрик много гастролировала и была нарасхват, пока не родился сын. После этого ушла работать комментатором на телевидение. Счастливо сложилась и личная жизнь красавицы. На Олимпиаде-1968 в Мехико она познакомилась с гимнастом Виктором Клименко и через год вышла за него замуж. А когда в 90-х мужу предложили работу в Германии, не раздумывая уехала с ним.

Лариса Петрик была востребована и после спорта.

7. Галина БЕЛОГЛАЗОВА

Грациозная блондинка, от которой невозможно было отвести глаза в 80-х, Галина Белоглазова была популярна и на ковре для художественной гимнастике, и за его пределами. На всех крупных турнирах длинноногая красавица получала приз зрительских симпатий. У трехкратной чемпионки мира не было отбоя от поклонников.

Советская гимнастка Галина Белоглазова.

В конце 80-з Белоглазова завершила свою карьеру и какое-то время работала тренером в Киеве – в школе Дерюгиных. Затем Галину пригласили в Грецию, а ее сердце завоевал эстонский баскетболист Хейно Энден. От гиганта из Прибалтики спортсменка родила сына Энтони, который пошел по стопам своего отца и профессионально занимается баскетболом.

Гимнастка Галина Белоглазова умела очаровывать.

Сейчас титулованная спортсменка живет в США, где снова вышла замуж, продолжает готовить юных гимнасток и преподает йогу, благодаря чему остается в хорошей форме.

Галина Белоглазова второй раз вышла замуж в США.

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