Самые красивые гимнастки СССР: от киевской "Мадонны" до "Золушки"-алкоголички

В Советском Союзе успешные представительницы спортивной, а затем и художественной гимнастики были невероятно популярны – на уровне с певцами и киноактерами. Попадание в сборную СССР приносило славу, расположение руководства страны и толпы поклонников. И по иронии судьбы, почти все девушки были очень привлекательными.

OBOZREVATEL сделал свою подборку самых красивых гимнасток СССР. Вот только спортивная сказка не для всех закончилась счастливо.

1. Ирина ДЕРЮГИНА

Легенда украинской и мировой художественной гимнастики считалась одной из самых красивых спортсменок Советского Союза. Эффектная брюнетка в 19 лет стала абсолютной чемпионкой мира, повторив это достижение два года спустя, чего больше не удавалось ни одной представительницы СССР.

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Выработать собственный стиль Ирине помогла мама Альбина Дерюгина и четыре года занятия в хореографическом училище. И чем больше медалей было в активе грациозной киевлянки, тем увеличивалась "гора" разбитых мужских сердец. Хотя сама Ирина говорила, что никогда не считала себя красивой.

З завоевать красавицу удалось обладателю "Золотого мяча", легенде киевского "Динамо" Олегу Блохину. В 1982 году Дерюгина завершила карьеру и вышла замуж за нападающего. Вскоре у пары родилась дочь Ирина, но после 19 лет брака спортсмены развелись.

2. Полина АСТАХОВА

Астахова пришла в спортивную гимнастику по нынешним меркам поздно – только в 13 лет она записала в секцию в Донецке. Но очень быстро прогрессировала и через семь лет выступила на Олимпиаде-1956, где стала чемпионкой в команде. Всего на ее счету 10 олимпийских медалей, 5 из которых – золотые. Полина считалась самой изящной гимнасткой своего времени. Стройную блондинку обожали любители гимнастики по всему миру.

В западных СМИ ее называли "Русской березкой". А на Олимпиаде-1960 в Риме очарованные итальянские журналисты даже сравнивали ее с Мадонной. Но тяжелые тренировки негативно отражались на здоровье Астаховой. Из-за проблем с сердцем ей пришлось поставить крест на карьере и стать тренером. Именно Астахова готовила к первому международному старту Лилию Подкопаеву. Полина прошла через два развода и воспитывала дочь.

Но на пенсии про титулованную красавицу забыли. Она жила бедно, болела и вынуждена была продать большую часть своих наград, чтобы выжить. Когда о бедах гимнастки узнали в благотворительном фонде Подкопаевой, то поспешили на помощь. Но в августе 2005 года некогда первая красавица СССР умерла от пневмонии в 68 лет и была похоронена в Киеве на Байковом кладбище.

3. Зинаида ВОРОНИНА (Дружинина)

"Если бы соревнования среди женщин судили мужчины, чемпионкой мира всегда была бы Дружинина", — восхищался звездой спортивной гимнастики швейцарский тренер Жак Гюнтхард. Одаренная Зинаида Воронина, до замужества Дружинина, считалась одной из топовых красавиц советского спорта в конце 60-х–начале 70-х.

Олимпийскую чемпионку-1968 и чемпионку мира-1970 называли Золушкой. Воспитывалась в глубинке матерью, которая злоупотребляла алкоголем, и стала иконой стиля советского спорта. Гимнастка Елена Карпухина как-то сказала: "Бог не обделил Зину ни умом, ни красотой. Она была развита во всех областях, поэтому и от поклонников не было отбоя".

Из множества влюбленных в нее мужчин брюнетка выбрала двукратного олимпийского чемпиона по гимнастике Михаила Воронина, которому родила сына. Но чем ближе было к закату карьеры, тем больше она злоупотребляла спиртным и забывала о семье. После отчисления из сборной бывшая королева помоста совершила кражу и попала в тюрьму. После освобождения работала земледелом на литейно-механический заводе и умерла в бедности и забвении.

4. Людмила ТУРИЩЕВА

Турищеву считали железной леди спортивной гимнастики. Можно было позавидовать не только ее внешности, но крепким нервам и отточенной технике. Не зря она была капитаном сборной СССР. В 1975 году на Кубке мира в Лондоне она исполняла упражнения на разновысоких брусьях, которые были плохо закреплены и развалились после ее финального соскока. Людмила покинула помост, даже не обернувшись.

Очаровательная гимнастка блистала на трех Олимпиадах — с 1968-го по 1976 год, завоевав 9 медалей, из них четыре были золотыми. На последних Играх в Монреале Турищева познакомилась с легендарным советским спринтером, олимпийским чемпионом Валерием Борзовым. И через год общения спортсмены поженились и вместе уже 45 лет.

После завершения карьеры Турищева и Борзов осели в Киеве, Людмила стала тренером, защитила диссертацию кандидата педагогических наук, а затем на протяжении девяти лет возглавляла Федерации гимнастики Украины. Дочь Татьяна живет с мужем в Торонто.

5. Ольга КАРАСЕВА

Карасева – из советского "букета" спортивных гимнасток, которые задавали тон на Олимпиаде 1968 года в Мехико. Там Ольга завоевала командное "золото". Из громких индивидуальных побед у нее только "серебро" чемпионата мира-1970 в вольных упражнениях, но многие считали ее самой красивой в той команде. Даже интереснее самой Ворониной.

В том же 1968-м эффектную блондинку с вьющимися волосами и точеной фигурой пригласили сниматься в кино, где она сыграла небольшую роль в фильме "Новенькая". Несмотря на большой мужской интерес к себе, одна из самых обаятельных гимнасток вышла замуж за коллегу, призера Олимпиады в Мехико Валерия Карасева.

После достаточно раннего ухода из спорта Ольга окончила факультет иностранных языков и с 1975 года работала переводчиком и референтом по спортивной гимнастике Международного управления Спорткомитета СССР. В последние десятилетия бывшая гимнастка увлеклась собаководством.

6. Лариса ПЕТРИК

Красавица из Беларуси Лариса Петрик со своей внешностью могла стать кинозвездой. Хотя и гимнасткой была очень талантливой. В 1964 неизвестная 15-летняя девочка из Витебска сенсационно выиграла чемпионат СССР, обыграв саму Ларису Латынину, которая, говорят, затаила обиду и, став главным тренером сборной, не взяла Петрик на Олимпиаду 1972 года.

И хотя после исключения из сборной Лариса плакала две недели, с такой яркой внешностью и талантом для нее сразу нашли занятие. В мюзик-холле для двукратной олимпийской чемпионки поставили шикарный номер на бревне, которое поднимали высоко над сценой, а гимнастка танцевала на нем под музыку из оперы Бизе "Кармен".

Петрик много гастролировала и была нарасхват, пока не родился сын. После этого ушла работать комментатором на телевидение. Счастливо сложилась и личная жизнь красавицы. На Олимпиаде-1968 в Мехико она познакомилась с гимнастом Виктором Клименко и через год вышла за него замуж. А когда в 90-х мужу предложили работу в Германии, не раздумывая уехала с ним.

7. Галина БЕЛОГЛАЗОВА

Грациозная блондинка, от которой невозможно было отвести глаза в 80-х, Галина Белоглазова была популярна и на ковре для художественной гимнастике, и за его пределами. На всех крупных турнирах длинноногая красавица получала приз зрительских симпатий. У трехкратной чемпионки мира не было отбоя от поклонников.

В конце 80-з Белоглазова завершила свою карьеру и какое-то время работала тренером в Киеве – в школе Дерюгиных. Затем Галину пригласили в Грецию, а ее сердце завоевал эстонский баскетболист Хейно Энден. От гиганта из Прибалтики спортсменка родила сына Энтони, который пошел по стопам своего отца и профессионально занимается баскетболом.

Сейчас титулованная спортсменка живет в США, где снова вышла замуж, продолжает готовить юных гимнасток и преподает йогу, благодаря чему остается в хорошей форме.

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