'Налог на яйца': как в СССР заставили платить за бездетность и что из этого вышло

Во времена СССР существовал налог на бездетность, который был введен 21 ноября 1941 года. Официально он назывался "Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан", но в народе его прозвали "налогом на яйца".

Такое странное название советское новшество получило потому, что закон ставил мужчин в более неудобное положение, чем женщин. Дело в том, что лица мужского пола облагались налогом независимо от семейного положения, а женщины – только в том случае, если были замужем.

Налогообложению подлежали лица только определенного возрастного диапазона: мужчины от 20 до 50, а также незамужние женщины от 20 до 45 лет, не имевшие потомков, должны были ежемесячно отчислять 6% от своей зарплаты, что составляло примерно 8-9 рублей. Были и определенные льготы для получавших менее 91 рубля – они платили 5%, а получавшие менее 70 рублей – не облагались налогом вообще.

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Интересно, что в 1949 году для жителей сел размер налога был увеличен. Те, кто не имел детей, платили 150 рублей в год, а имея одного отпрыска – 50 рублей, за двоих детей сумма уменьшалась до 25 рублей. Освобождались от налогообложения только граждане, которые не могли заводить детей по состоянию здоровья. Такие жесткие требования для сельского населения продолжались до 1952 года.

Обложению не подлежали граждане, у которых дети погибли или пропали без вести на войне. Также были определенные льготы для учащихся и студентов до 25 лет, героев Советского союза и семей военных.

Налог можно было не платить с момента рождения или усыновления ребенка. Однако его снова начинали начислять в случае гибели единственного потомка. В конце 80-х годов молодоженам предоставлялась отсрочка вычета налога, длившаяся год с даты заключения брака.

Трудно поверить, но закон действовал вплоть до момента распада СССР – 25 декабря 1991 года. Интересно, что в Украине, Польше и России были попытки ввести подобный налог на бездетность, но они до сих пор остаются только в виде проектов на стадии обсуждения.

Из-за достаточно большого размера налога, давления государства и отсутствия нормальных средств контрацепции – в СССР рождалось огромное количество детей, которые были не нужны или даже нежелательны для родителей.

Особенно эта проблема была острой для сельской местности, где требования были значительно жестче и людям необходимо было иметь более двух потомков, чтобы не платить налог.

Следует отметить, что налог действительно сильно повлиял на демографическую ситуацию. Ведь, по данным с момента принятия противоречивой новации до ее отмены в 1992 году, население Советского союза увеличилось со 195 до 294 миллионов человек.

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