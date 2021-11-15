Так, друзья, сегодня будет интересный пост на счёт советской торговли, а точнее — одной из её составляющих — подпольного рынка, который весьма сильно был развит в позднем СССР. В личку на фейсбуке написал один из читателей (который очень любит серию моих постов про СССР) и предложил ещё одну тему — фарцовщики. Тема на самом деле очень интересная, так как хорошо показывает истинное положение вещей в СССР и реальное отношение этого государства к предпринимательству и к нуждам простых граждан.

Кто такие фарцовщики? В СССР так называли продавцов различных товаров западного производства, которые попадали к фарцовщикам по разным каналам. Продавали, главным образом, обувь и одежду, но также были популярны оригинальные пластинки с записями западных ансамблей, сигареты, сувениры, украшения, жевательная резинка и даже просто пакеты с логотипами —особенно ценился пакет "Marlboro", пишет Максим Мирович в Facebook.

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Как и почему появились фарцовщики?

Для начала несколько слов о социально-экономической ситуации в СССР в те годы. Эпоха фарцовщиков началась примерно с 1957 года, после проведения в Москве Фестиваля молодёжи и студентов, и продлилась более 30-лет, практически до последних дней существования СССР.

Почему вообще появились фарцовщики? СССР практически не вёл торговли товарами широкого потребления с западными странами (только продавал туда нефть), в результате чего советские граждане были лишены возможности купить товары производства мировых брендов, это касалось практически всего — от жевательной резинки до автомобилей. Аналогичные товары, производимые в самом СССР (если они вообще были), не отличались изяществом и по всем статьям проигрывали западной продукции. При этом в Союзе было немало людей, которые хотели одеваться модно и стильно, и свободную нишу рынка заняли фарцовщики.

Фарцовщики разными путями добывали товары западного производства, после чего продавали их советским гражданам. Практически у всех фарцовщиков был свой круг покупателей, состоящий из "стиляг и хиппи", ну или просто из тех, кто хотел себе купить что-то модное и интересное.

Откуда фарцовщики брали товары?

Каким образом добывались товары? Здесь могли быть разные источники — во первых, это гостиничная и окологостиничная фарцовка, а также фарцовка гидов. Как нетрудно догадаться из названий, в покупке или обмене вещей у иностранцев были плотно задействованы гостиничные сотрудники и гиды. Во вторых — это фарцовка шофёров-дальнобойщиков и фарцовка моряков торгового флота. Первый тип фарцовки был больше развит в крупных городах, вроде Москвы, Ленинграда или Киева, а второй — в приграничных и морских, например во Владивостоке.

Какие товары были популярны у фарцовщиков и что они давали иностранцам взамен? Исключительной популярностью пользовались фирменные джинсы, фирменные туфли (особенно "на манной каше" либо на каблуке), кроссовки ("адидас" либо "найк"), любая другая фирменная одежда, украшения, пластинки с музыкой, жевательная резинка. Взамен фарцовщики давали иностранцам красную и черную икру, всякие сувенирные расписные тарелки с хохломой, юбилейные рубли, а также советские водку и коньяк. Ещё у иностранцев большой популярностью пользовались значки с советской либо олимпийской символикой.

В позднем СССР среди "торговой фарцы" российского Приморья была также популярна различная японско-корейская аудиотехника, которую моряки массово выменивали в портовых городах на указанные выше советские товары, а еще часть "западной" продукции везли с собой возвращающиеся из Афганистана — там "дефицит" для последующей перепродажи в Союзе покупали на рынках-дуканах либо просто везли отбитое на караванах снабжения у моджахедов.

Сленг фарцовщиков.

У фарцовщиков существовал собственный интересный сленг, который частично родился в довоенной Одессе (с развитой приморской торговлей и контрабандой), а затем также частично перешел в сленг "братков" из девяностых — к примеру, названия валюты "капуста" и "грины" пошли именно от фарцовщиков.

Ещё из интересных слов — "шузы" (обувь), "лопатник" (пошло от ленингранских фарцовщиков, часто общавшихся с финнами, "lompakko" по-фински это "кошелек"), "фирма́" (предметы фарцовки), "самострок" (подделка под фирму). Был и определенный кодекс чести — "впарить самострок" или сделать слишком большую наценку для постоянного клиента считалось неэтичным, но такие вещи вполне допускались со случайными разовыми покупателями.

Борьба государства с фарцовщиками.

Торговля, предпринимательство, бизнес и любые другие деловые инициативы были в СССР монополизированы государством, люди были лишены права заниматься чем-то по-своему выбору, а частная инициатива наказывалась. Не стали исключением и фарцовщики — советская пропаганда старалась всячески очернить фарцовщиков в стиле "сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь!"

Почему так происходило? С самых первых дней своего существования советская власть упразднила частную собственность и начала формировать класс нищих и зависимых советских людей, все желания и потребности которых должны были контролироваться государством — вне государственной системы вы не должны были иметь средств к существованию. По задумке авторов, в итоге должен было получиться некий "советский народ", который только и занят тем, что думает о строительстве коммунизма, а на насущный быт должен был наплевать. В реальности же советским людям приходилось решать все те же вопросы, что и людям в "капиталистических" странах, просто сделать это было намного сложнее. Так появлялись такие специфически советские вещи, как дефицит, продажа "из-под прилавка для своих" и фарцовка.

Пойманным фарцовщикам давали тюремные сроки "за спекуляцию" (слово-то какое!) — что, впрочем, не сильно останавливало сам процесс фарцовки, просто риски закладывались в конечную цену товара, увеличивая её для конечного потребителя. В самом конце 1980-х годов, в последние годы существования СССР люди получили возможность выезжать за границу в "шоп-туры", и фарцовка стала сходить на нет — все те же вещи, что продавали фарцовщики, стали массово появляться на вещевых рынках и в кооперативных магазинах. А после 1991 года фарцовка исчезла вовсе, так как в ней пропала рыночная потребность.

А вы покупали что-нибудь у фарцовщиков во времена СССР?

Или знаете какие-нибудь интересные истории, связанные с ними?

Расскажите, интересно)