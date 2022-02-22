США и их союзники готовят санкционный удар по России из-за агрессии против Украины: какие ограничения введут

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд после заседания Совета Безопасности ООН заявила, что Соединенные Штаты вместе с союзниками готовы ввести против России жесткие санкции. Они в первую очередь будут касаться финансовых ограничений для промышленности, а также отдельных граждан РФ.

По словам Томас-Гринфилд, Москва нарушила международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает издание Reuters.

Объявить о новых санкциях против России США намерены уже во вторник, 22 февраля. Также отмечается, что ограничительные меры против РФ Соединенные Штаты подготовили совместно со своими союзниками.

"Мы можем, будем и должны быть едины в наших призывах к России вывести свои войска, вернуться за дипломатический стол и работать над достижением мира", – сказала Томас-Гринфилд.

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В свою очередь представители администрации президента США Джо Байдена заявили, что действия главы РФ Владимира Путина не привели к широкому пакету санкций, над которыми работали Штаты и их союзники на случай вторжения РФ в Украину. Это объяснили тем, что российские войска и так уже находились на Донбассе. Вместо этого Белый дом объявил об отдельных, менее жестких и более целенаправленных санкциях.

Президент Байден издал указ, который, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, запретит новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в, из или в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Также первоначальный пакет санкций против России включает запрет финансовым учреждениям США обрабатывать транзакции для крупных российских банков.

"Эти меры направлены на то, чтобы нанести ущерб российской экономике путем разрыва банковских отношений между целевыми российскими банками и банками США, которые позволяют осуществлять международные платежи. Соединенные Штаты также будут использовать свой самый мощный инструмент санкций в отношении определенных российских лиц и компаний, включив их в список особо обозначенных граждан (SDN), фактически исключив их из банковской системы США, запретив торговлю с американцами и заморозив их активы в США", – сообщили источники в администрации Байдена.

Кроме того Япония заявила, что готова присоединиться к Соединенным Штатам и другим промышленно развитым странам G7 и ввести санкции против России. Премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил, что его страна готова к жесткому ответу, который может включать санкции.

Новые санкции Японии, которые дополнят санкции, введенные против России в 2014 году после оккупации Крыма, будут включать запрет на экспорт полупроводниковых микросхем и других ключевых технологий, а также ужесточение ограничений в отношении российских банков.

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель подчеркнул, что текст предложения по санкциям против Российской Федерации после признания так называемых "ЛНР" и "ДНР" уже готовится и решение будет принято в течение дня 22 февраля.

В то же время министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в Twitter заявила, что Канада также объявит санкции против РФ из-за признания "независимости" псевдореспублик.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в случае вторжения в Украину Российская Федерация столкнется с серьезными санкциями. По ее словам, прежде всего страна-агрессор может быть отрезана от международных финансовых рынков, а также лишена доступа к основным экспортным товарам.

Также вице-президент США Камала Харрис пообещала, что будет "быстрый, суровый и сплоченный" ответ, если Россия полномасштабно вторгнется в Украину. Она заявила, что против Кремля будут введены "значительные и беспрецедентные" санкции.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что санкции против России в случае ее вторжения в Украину уже готовы. Ограничительные меры Лондон уже согласовал со своими партнерами по "Большой семерке" (G7) и Евросоюзу, включая Германию.

В свою очередь Германия рассматривает все варианты санкций против России в случае ее полномасштабного вторжения в Украину, включая меры против газопровода "Северный поток-2".