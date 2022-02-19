Германия введет санкции против "Северного потока-2" в случае нападения РФ на Украину: заявление Бербок

Германия рассматривает все варианты санкций против России в случае ее полномасштабного вторжения в Украину, включая меры против газопровода "Северный поток-2". Как заявила в пятницу, 18 февраля, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, страны Запада едины в подготовке "беспрецедентных санкций" против РФ.

Об этом глава министерства заявила в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает Reuters.

"Мы, Германия, готовы заплатить за это высокую экономическую цену. Поэтому для меня рассматриваются все варианты, в том числе "Северный поток-2", – сказала Бербок.

Отметим, у немецких властей сложились разные мнения касательно российского спорно проекта. Если Бербок всегда выступала против "Северного потока-2" и говорила, что он – часть энергошантажа РФ и не соответствует законам Евросоюза, то новый канцлер Олаф Шольц назвал проект "аполитичным".

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Кстати, Шольц проигнорировал вопросы журналистов об отключении "Северного потока-2" в случае агрессии РФ, выступая в Киеве 14 февраля. Ни слова о газопроводе канцлер так и не сказал в ходе выступления.

При этом у Украины и Германии сложилось разные подходы к скандальному "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, у сторон некоторые разногласия в оценке проекта.

Президент отметил, что у нашего государства остается неизменной позиция касательно спорного российского газопровода. Выступление транслировалось на странице Офиса президента в Facebook.

"Я напомнил: наша позиция неизменна. Мы рассматриваем "Северный поток-2" на сегодня исключительно через призму энергетических угроз и угроз безопасности для нас и для региона. Мы четко понимаем, что это геополитическое оружие, и потому Украина требует энергетических гарантий и гарантий безопасности", – заявил Зеленский.

"Северный поток-2" или "Nord Stream 2" – скандальный газопровод из России в Германию. Проходит через Балтийское море. Был достроен в сентябре 2021 года. Учредителем компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является концерн "Газпром".

Длина "Путинской трубы" (так часто называют этот газопровод в СМИ) по двум ниткам составляет 2468 км. Сам по себе "Северный поток-2" представляет собой расширение "Северного потока". Он проходит через Германию, Данию, Россию, Финляндию и Швецию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина на высоком мировом уровне вместе со своими иностранными союзниками успешно блокируют запуск газопровода "Северный поток-2", заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава Кабмина назвал российский трубопровод "гибридным газовым оружием".