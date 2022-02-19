Британия согласовала с G7 и ЕС санкции против России

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что санкции против России в случае ее вторжения в Украину уже готовы. Ограничительные меры Лондон уже согласовал со своими партнерами по "Большой семерке" (G7) и Евросоюзу, включая Германию.

Об этом Трасс рассказала в интервью немецкой газете Welt am Sonntag. Она подчеркнула, что никакие уступки Запада не смогут удержать РФ от нападения.

В связи с этим, считает политик, мир должен поддержать Украину и показать Москве свою силу.

"Мы должны обеспечить, чтобы на случай чрезвычайной ситуации был готов жесткий пакет санкций", – сказала Трасс.

Глава британского МИД отметила, что все, что сейчас делает Россия на Донбассе, вызывает беспокойство и "с очень высокой вероятностью перерастет во вторжение". В то же время, Трасс выступила за поиск дипломатического выхода из сложившейся ситуации, ведь никто на Западе не хочет войны в Европе.

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"Это было бы разрушительно как для народа Украины, так и для народа России", – подчеркнула министр.

По мнению Трасс, для гарантирования безопасности в Европе нужно, чтобы все члены НАТО тратили 2% своих ВВП на оборону. Необходимо также усиление военного присутствия сил Альянса в странах, приближенных к России.

Вместе с экономической поддержкой Украины, поставкой нашей стране оборонительного оружия и помощью нам с кибербезопасностью, это должно удержать РФ от дальнейших атак.

Напомним: Лиз Трасс предупредила, что Россия может "затянуть украинский кризис", пытаясь подорвать единство Запада. Она призвала не поддаваться "ложному чувству безопасности" из-за заявлений Кремля об отводе войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и их союзники разработали план введения жестких санкций против России в случаев ее вторжения на территорию Украины. Вместе с тем, на Западе пока нет единства насчет того, как им реагировать на другие агрессивные действия Москвы – кибератаки и постоянное военное присутствие вблизи Украины.