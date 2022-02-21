ЕС готов 'ударить' по России санкциями, главными будут два направления: глава Еврокомиссии раскрыла подробности

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в случае вторжения в Украину Российская Федерация столкнется с серьезными санкциями. По ее словам, прежде всего страна-агрессор может быть отрезана от международных финансовых рынков, а также лишена доступа к основным экспортным товарам.

Также она подчеркнула, что зависимость России от экспорта ископаемого топлива является ее слабостью. Об этом сообщает издание Reuters.

Примечательно, что ранее европейские политики не раскрывали деталей согласованных ответных мер в случае вторжения России в Украину. При этом всегда в ЕС обещали наложить такие санкции, которые были бы беспрецедентными по масштабу.

"В принципе Россия будет отрезана от международных финансовых рынков. Санкции будут наложены на все производимые нами товары, которые срочно нужны России для модернизации и диверсификации экономики, где мы доминируем в мире и им нет замены", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

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Стоит отметить, что по заверению президента Европейской комиссии санкции не станут использовать как превентивную меру и вводить их до потенциального вторжения РФ в Украину не намерены.

"Переход к санкциям настолько масштабен и важен, что мы знаем, что всегда должны давать России шанс вернуться к дипломатии и столу переговоров. Это окно все еще открыто", – подчеркнула президента Еврокомиссии.

Кроме того Урсула фон дер Ляйен отметила, что половина бюджета России формируется за счет экспорта ископаемого топлива, поэтому потенциальное введение подготовленных в ЕС санкций стали бы катастрофическими для РФ.

Напомним, вице-президент США Камала Харрис пообещала, что будет "быстрый, суровый и сплоченный" ответ, если Россия полномасштабно вторгнется в Украину. Она заявила, что против Кремля будут введены "значительные и беспрецедентные" санкции.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что санкции против России в случае ее вторжения в Украину уже готовы. Ограничительные меры Лондон уже согласовал со своими партнерами по "Большой семерке" (G7) и Евросоюзу, включая Германию.

В свою очередь Германия рассматривает все варианты санкций против России в случае ее полномасштабного вторжения в Украину, включая меры против газопровода "Северный поток-2".