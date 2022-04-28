США готовы выделить Украине еще $33 млрд, а РФ уничтожает устав ООН: главное из нового обращения Зеленского. Видео

США подготовили новый пакет поддержки для нашей страны на 33 миллиарда долларов. Украина также работает над тем, чтобы направить заблокированные активы российских подсанкционных лиц и российского государства для компенсации Украине за полномасштабную войну.

Как сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 28 апреля, более $20 млрд от США могут пойти на оборону, еще $8 млрд – на экономическую поддержку и $3 млрд – на гуманитарную помощь. "Это очень важный шаг со стороны США. Я благодарен американскому народу и лично президенту Джо Байдену", – сказал он.

Зеленский также рассказал о встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешом. Ключевой темой на переговорах был вопрос о том, как остановить российскую агрессию и спасти украинцев из Мариуполя.

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"В Киев полетели 5 российских ракет сразу после завершения наших переговоров – это говорит о попытках российского руководства унизить ООН и все, что Организация олицетворяет. Российские ракетные удары по Украине еще раз подтверждают, что еще нельзя расслабляться", – отметил президент.

Также он провел встречу с премьер-министром Болгарии, с которым обсудили санкционное давление на Россию и оборонные, энергетические и транспортные вопросы.

По словам президента, делается все для того, чтобы помочь нашей армии и обеспечить военных всем необходимым оружием. Также он отметил государственными наградами еще 214 военнослужащих, из них 14 – посмертно.

"Продолжаются расследования преступлений российских военных, совершенных против наших людей. Позиция Украины абсолютно четкая: каждый российский преступник будет притянут к ответственности, кем бы они не были и где бы они не прятались. Мы всех их найдем и заставим отвечать", – добавил Зеленский, отметив, что многие фамилии уже установлены.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля Палата представителей Конгресса США поддержала постановление о рассмотрении исторического для Украины решения о реализации программы ленд-лиза для помощи нашей армии. После поддержки законопроекта Штаты смогут поставлять не только оружие, боеприпасы и технику, но и медикаменты, продукты и другие необходимые вещи.