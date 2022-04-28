Генсек ООН осудил вторжение РФ: как прошла встреча Зеленского с Гутерришем

Генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерриш резко осудил действия Москвы, которая вторглась на территорию Украины и предложил нашему народу все ресурсы, имеющиеся в его распоряжении, чтобы разрешить гуманитарный коллапс, возникший на фоне российской агрессии.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента после встречи иностранного лидера с главой государства Владимиром Зеленским. Гутерриш также назвал депортацию граждан Украины с территории временно оккупированных территорий в Россию противозаконной.

"Мы готовы приложить усилия для остановки этого процесса, нарушающего права украинцев. Мы будем работать на получение доступа к принудительно депортированным и скорейшему возвращению их на родину", – пообещал Гутерриш на пресс-конференции с Зеленским.

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Он добавил, что солидарен с намерениями Киева эвакуировать в безопасное место жителей осажденного Мариуполя.

"Сегодня им нужен спасительный маршрут, чтобы покинуть этот ад, в котором они находятся", – заключил лидер ООН.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– Антониу Гутерриш прибыл с визитом в Украину после встречи с лидером Кремля Владимиром Путиным. Последний откровенно врал иностранному политику о своей непричастности к Бучанской резне и "благородных мотивах" вторжения на суверенную страну;

– генсек ООН побывал в освобожденной Бородянке под Киевом и уехал оттуда под большим впечатлением от горя и боли, нанесенной жителям вражеской армией РФ за дни оккупации;

– он обратился к Зеленскому с заявлением, что ключ от конфликта России против Украины находится в руках одного человека.