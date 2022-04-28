Для отражения путинской агрессии: Байден хочет предоставить Украине 33 млрд долларов военной помощи

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить для Украины 33 млрд долларов военного бюджета. Из этих средств 20 миллиардов должны пойти непосредственно на оружие.

"Я только что подписал заявку в Конгресс по важнейшей помощи для Украины – для того, чтобы она могла продолжать сопротивляться путинской агрессии. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы поддержать наших союзников", – сказал он во время брифинга.

При этом американский президент подчеркнул: продолжение агрессии РФ против Украины – недопустимо. Поскольку "россияне будут продолжать совершать свои преступления".

Видео дня

"Каждый день украинцы отдают свои жизни. И мы должны предоставить им вооружения и все необходимые виды помощи, которые сделают эти жертвы глубоко осмысленными. И очень важно, что эта помощь была утверждена как можно быстрее", – отметил Байден.

При этом он подчеркнул: Россия является агрессором. И весь мир должен привлечь ее к ответственности за те преступления, которые она совершает на "территориях Украины, которые пытается контролировать".

"И пока это продолжается, мы будем предоставлять Украине помощь – как военную, так и гуманитарную", – заверил американский президент.

Дополняется