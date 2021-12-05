ЕС даст Украине оружие, а России – санкции: нардеп раскрыла кулуарные разговоры в ПАСЕ

В ходе последней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рассматривался вопрос опасности масштабных агрессивных действий России против Украины. Украинскую делегацию в кулуарах заверили, что ЕС будет оказывать нашей стране необходимую военную поддержку, а также продолжать применять экономические санкции против РФ.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала народная депутат от партии "Слуга народа", глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева. "Наши международные коллеги нас поддерживают", – заявила она (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Так, по ее словам, в кулуарах ПАСЕ обсуждался вопрос, "нападет ли Путин".

В этом контексте Мезенцева сообщила, что все представители Совета Европы выразили поддержку Украине. В частности, они заверили, что будут оказывать военную поддержку. "Турецкие "Байракторы" уже на балансе ВСУ", – напомнила нардеп.

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"Будет и продление санкций. Когда я спрашивала, об этом заявил министр иностранных дел Италии. Он сказал, что все возможные санкции от ЕС, которые сейчас есть, будут сохраняться максимально долго, на Россию нужно продолжать давить, чтобы контролировать гибридные атаки. К слову, Италия будет председательствовать в Совете министров Совета Европы следующие полгода, от них многое зависит", – подчеркнула Мезенцева.

Относительно нового, пятого пакета санкций, предусматривающего отключение России от мировой финансовой системы SWIFT, она сказала: "Это давняя инициатива. Пойдет ли Европа на это, посмотрим".

В контексте кризиса мигрантов на беларусско-польской границе нардеп отметила, что речь идет о "продолжающейся руками Беларуси гибридной войне". "Это вопрос так называемых беженцев, прилетающих самолетами с Ближнего Востока, спонсируемых Российской Федерацией. Это ни для кого не секрет, это подтверждено документально", – заявила она и сообщила, что этот вопрос также рассматривался в ПАСЕ.

"Факты, о которых говорят наши партнеры из США, ЕС и наша украинская разведка, свидетельствуют о том, что мы должны быть в боевой готовности, как и все восемь лет", – подытожила Мезенцева.

Как писал OBOZREVATEL, глава Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности выступить в роли посредника в диалоге Киева и Москвы. По его словам, в стабилизации ситуации заинтересована и Анкара.