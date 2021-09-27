Кулеба ответил Путину на слова о 'красных линиях': сами разберемся, что нам делать

Глава России Владимир Путин предупредил, что расценивает приход НАТО в Украину как пересечение "красных линий" Кремля. Однако украинское государство на "выпад" президента страны-агрессора поддаваться не собирается.

Так на позицию российского лидера ответил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Мнением он поделился в своем Twitter.

"Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", – заверил глава МИД Украины.

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Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и непризнанный белорусский лидер Александр Лукашенко неоднократно обсуждали тему потенциального расширения НАТО на территорию Украины.

На вопрос, какие могут быть меры России и Беларуси в ответ на расширение Альянса, Песков заявил, что это будут "действия по обеспечению безопасности двух государств".

"Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным... Он отметил, что это находится за чертой тех самых "красных линий", о которых он неоднократно говорил ранее", – процитировал его ТАСС.

Добавим: Лукашенко заговорил об "угрозе" для Беларуси со стороны Украины, где "образовался новый фронт" и, как и со стороны Польши и Литвы, "сосредоточены корпуса иностранных войск". Он заявил, что договорился с российским лидером применять по Украине "какие-то действия" в ответ на якобы развертывание там военных баз США.

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