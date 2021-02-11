Совбез ООН провел заседание в 6-ю годовщину подписания Минских соглашений: все подробности

В четверг, 11 февраля, Совет безопасности ООН провел заседание, посвященное шестилетию подписания Минских соглашений.

Встреча состоялась по видеосвязи в открытом формате. На повестке дня была текущая ситуация на Донбассе, а также выполнение сторонами комплекса мер по прекращению боевых действий (чтобы смотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе представлял ее глава Леонид Кравчук, который рассказал о шагах Киева для прекращения войны на Донбассе.

Кравчук заявил, что Россия решила не прекращать свою агрессию в Украине, демонстрируя неуважение к нормам и принципам международного права, а переговоры проходят в таких непростых условиях.

"Благодарю докладчиков и членов Совбеза, которые выразили поддержку Украине, и представили оценку событий, связанных с российской агрессией. Эта оценка ясно указывает на то, что Кремль не принял решения окончательно положить конец конфликту, и его агрессия продолжается", – сказал глава украинской делегации.

Кравчук перечислил основные конкретные шаги, которые Украина выполнила за последний год:

Достигнуты договоренности о разведении сил и средств на трех пилотных участках на Донбассе.

Инициирован постоянный формат консультаций в рамках ТКГ с начала пандемии COVID-19.

Украина продлила еще на год действие закона об особом статусе Донбасса.

По инициативе Украины на рассмотрение ТКГ был представлен план совместных шагов по выполнению Минских соглашений. По словам Кравчука, документ содержит практические предложения, направленные на прекращения конфликта, а также полностью соответствует духу и букве Минских договоренностей.

Украина одобрила рамочное соглашение ТКГ о противоминной деятельности, доработан план разминирования на 19 согласованных участках. При этом российская сторона под различными предлогами отказывается завершить работу по разминированию, а также по четырем новым участкам разведения сил и средств.

Были открыты два контрольных пункта въезда и выезда, но с первого же дня их работа была прервана оккупационной администрацией РФ.

Украина увеличила уровень представительства ТКГ, включив высоких должностных лиц правительства, глав парламентских комитетов, а также известных представителей общественности ОРДЛО из числа внутренне перемещенных лиц.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время своего выступления сказал, что Франция и Германия могут называться соучастниками "преступлений Киева против населения Донбасса".

"Те, кто поддерживает лишь одну сторону внутриукраинского конфликта, и потакает вопреки фактам ее болезненной фантазией о российской агрессии, не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса", – сказал он.

Постпред обвинил Киев в нежелании выполнять Минские соглашения. Также Небензя очередной раз попытался откреститься от того, что Россия является стороной конфликта на Донбассе.

Спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау отметила прогресс во время обмена удерживаемыми лицами в апреле 2020 года, но сейчас переговоры замедлились и стороны обвиняют друг друга в невыполнении обязательств.

Также она отметила договоренности об открытии дополнительных КПВВ "Золотое" и "Счастье" после нескольких лет относительной изоляции, однако в одностороннем порядке они остаются закрытыми и продолжаются переговоры по этому вопросу. Напомним, что украинская сторона не раз заявляла о выполнении своих обязательств по КПВВ и блокировании их с российской стороны.

Грау обратила внимание на нарушение режима прекращения огня, однако, по ее словам, их количество значительно меньше, чем в первой половине 2020 года.

Кроме того, она напомнила, что разработка плана по восстановлению мира на Донбассе в ТКГ остаются в тупике. Для этого проводились встречи советников в "нормандском формате".

В свою очередь глава Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что 2020 год был полон непредвиденных проблем, однако продуктивный диалог за столом переговоров привел к периоду стабильности и относительного спокойствия вдоль линии соприкосновения. В то же время обострение ситуации на местах угрожает достигнутому прогрессу.

Также он призвал положить конец препятствию свободе передвижения наблюдателей СММ.

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло призвала снять ограничения на свободу передвижения через линию разграничения на Донбассе и обеспечить регион необходимым количеством КПВВ.

По ее словам, 120 партнеров пытаются оказать помощь более 1,9 миллионам граждан Украины, которые нуждаются в ней в соответствии с гуманитарным планом реагирования ООН.

Представитель Франции в ООН заявил, что они не намерены мириться с тем, что Москва не выполняет Минские соглашения.

Представитель Норвегии в ООН отметил, что они поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают российскую агрессию.

"Призываем Россию вывести свои войска с территории Украины и предоставить свободный доступ представителей международных гуманитарных организаций, а также их доступ к удерживаемым лицам на оккупированных территориях", – сказал он.

Представитель Эстонии также обратил внимание, что Россия уже седьмой год грубо нарушает международные соглашения, в частности, Устав ООН. При этом, 91% нарушений, связанных с неотводом тяжелой техники, зафиксированы на территории, которую не контролирует Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Россия запланировала демарш на заседании Совбеза 11 февраля, однако он провалится.