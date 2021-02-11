Кравчук на Совбезе ООН: Россия решила не заканчивать конфликт на Донбассе. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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Кравчук на Совбезе ООН: Россия решила не заканчивать конфликт на Донбассе. Видео

Россия решила не прекращать свою агрессию в Украине, о чем свидетельствуют заявления представителей ряда стран.

С таким заявлением 11 февраля на заседании Совета безопасности ООН выступил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он поблагодарил участников встречи, которые выразили поддержку Киеву. Трансляцию заседания вел YouTube-канал in time Ukraine (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Благодарю докладчиков и членов Совбеза, которые выразили поддержку Украине, и представили оценку событий, связанных с российской агрессией. Эта оценка ясно указывает на то, что Кремль не принял решения окончательно положить конец конфликту, и его агрессия продолжается", – сказал глава украинской делегации.

Кравчук перечислил основные конкретные шаги, которые Украина выполнила за последний год:

  • Достигнуты договоренности о разведении сил и средств на трех пилотных участках на Донбассе.

  • Инициирован постоянный формат консультаций в рамках ТКГ с начала пандемии

    COVID-19.

  • Украина продлила еще на год действие закона об особом статусе Донбасса.

  • По инициативе Украины на рассмотрение ТКГ был представлен план совместных шагов по выполнению Минских соглашений. По словам Кравчука, документ содержит практические предложения, направленные на прекращения конфликта, а также полностью соответствует духу и букве Минских договоренностей.

  • Украина одобрила рамочное соглашение ТКГ о противоминной деятельности, доработан план разминирования на 19 согласованных участках. При этом российская сторона под различными предлогами отказывается завершить работу по разминированию, а также по четырем новым участкам разведения сил и средств.

  • Были открыты два контрольных пункта въезда и выезда, но с первого же дня их работа была прервана оккупационной администрацией РФ.

  • Украина увеличила уровень представительства ТКГ, включив высоких должностных лиц правительства, глав парламентских комитетов, а также известных представителей общественности ОРДЛО из числа внутренне перемещенных лиц.

Кравчук также обратил внимание на то, что переговоры по Донбассу ведутся в условиях продолжающейся российской агрессии.

"Россия демонстрирует неуважение к нормам и принципам международного права. Обычной практикой стало незаконное пересечение украинской границы российскими грузовыми эшелонами и автомобильными колоннами, которые доставляют на временно оккупированные территории вооружение, боеприпасы и персонал", – сказал он.

По словам главы украинской делегации в ТКГ, уже никого не вводят в заблуждение попытки убедить международное сообщество в том, что в Украине нет российских войск, оружия или наемников.

"Россия фактически превратила отдельные территории Донецкой и Луганской областей, а также Крым в свой военный форпост", – добавил он.

В завершение Кравчук подчеркнул, что Украина будет и дальше прилагать усилия для урегулирования конфликта. Этого же она ожидает и от российской стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, что во время своего выступления постпред РФ в ООН Василий Небензя обвинил Киев в нежелании выполнять Минские соглашения. Также он очередной раз попытался откреститься от того, что Россия является стороной конфликта на Донбассе.

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