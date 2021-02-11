Кравчук на Совбезе ООН: Россия решила не заканчивать конфликт на Донбассе. Видео

Россия решила не прекращать свою агрессию в Украине, о чем свидетельствуют заявления представителей ряда стран.

С таким заявлением 11 февраля на заседании Совета безопасности ООН выступил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он поблагодарил участников встречи, которые выразили поддержку Киеву. Трансляцию заседания вел YouTube-канал in time Ukraine (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Благодарю докладчиков и членов Совбеза, которые выразили поддержку Украине, и представили оценку событий, связанных с российской агрессией. Эта оценка ясно указывает на то, что Кремль не принял решения окончательно положить конец конфликту, и его агрессия продолжается", – сказал глава украинской делегации.

Кравчук перечислил основные конкретные шаги, которые Украина выполнила за последний год:

Достигнуты договоренности о разведении сил и средств на трех пилотных участках на Донбассе.

Инициирован постоянный формат консультаций в рамках ТКГ с начала пандемии COVID-19.

Украина продлила еще на год действие закона об особом статусе Донбасса.

По инициативе Украины на рассмотрение ТКГ был представлен план совместных шагов по выполнению Минских соглашений. По словам Кравчука, документ содержит практические предложения, направленные на прекращения конфликта, а также полностью соответствует духу и букве Минских договоренностей.

Украина одобрила рамочное соглашение ТКГ о противоминной деятельности, доработан план разминирования на 19 согласованных участках. При этом российская сторона под различными предлогами отказывается завершить работу по разминированию, а также по четырем новым участкам разведения сил и средств.

Были открыты два контрольных пункта въезда и выезда, но с первого же дня их работа была прервана оккупационной администрацией РФ.

Украина увеличила уровень представительства ТКГ, включив высоких должностных лиц правительства, глав парламентских комитетов, а также известных представителей общественности ОРДЛО из числа внутренне перемещенных лиц.

Кравчук также обратил внимание на то, что переговоры по Донбассу ведутся в условиях продолжающейся российской агрессии.

"Россия демонстрирует неуважение к нормам и принципам международного права. Обычной практикой стало незаконное пересечение украинской границы российскими грузовыми эшелонами и автомобильными колоннами, которые доставляют на временно оккупированные территории вооружение, боеприпасы и персонал", – сказал он.

По словам главы украинской делегации в ТКГ, уже никого не вводят в заблуждение попытки убедить международное сообщество в том, что в Украине нет российских войск, оружия или наемников.

"Россия фактически превратила отдельные территории Донецкой и Луганской областей, а также Крым в свой военный форпост", – добавил он.

В завершение Кравчук подчеркнул, что Украина будет и дальше прилагать усилия для урегулирования конфликта. Этого же она ожидает и от российской стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, что во время своего выступления постпред РФ в ООН Василий Небензя обвинил Киев в нежелании выполнять Минские соглашения. Также он очередной раз попытался откреститься от того, что Россия является стороной конфликта на Донбассе.