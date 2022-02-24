Совбез ООН собрался на экстренное заседание по просьбе Украины. Трансляция

Совет безопасности Организации Объединенных наций (Совбез ООН) утром четверга, 24 февраля, собрался на срочное заседание по требованию Украины. Причиной стало обращение главарей террористических организаций "ЛНР" и ДНР" к Владимиру Путину с просьбой ввести войска на Донбасс.

Мероприятие началось в 04:30 по киевскому времени (в 21:30 по Нью-Йорку). Оно проходит в формате открытого брифинга (чтобы смотреть трансляцию, доскролльте новость до конца).

Отметим: в то время, пока представители стран, обращаясь в том числе и к председательствующему на Совбезе россиянину Василию Небензе говорили о компромиссах и призвали Российскую Федерацию к дипломатии, глава страны-агрессора объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что российские военные, по мнению Вашингтона, уже находятся на оккупированных территориях Украины.

"Президент Путин: остановите свои войска от вторжения в Украину. Дайте шанс миру", – призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Палец президента Путина готовится произвести выстрел", – добавила представитель Британии Барбара Вудворд.

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Ранее министр внутренних дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что просьба главарей "ДНР" Дениса Пушилина и "ЛНР" Леонида Пасечника о предоставлении им военной помощи Москвой свидетельствует об эскалации ситуации на Донбассе.

Письма с просьбами террористов вечером 23 февраля обнародовали российские СМИ, "документы" были подписаны днем ранее – 22 февраля. Они попросили помочь "отразить атаку украинских военных".

Совет Федерации РФ накануне дал согласие на использование российской армии за пределами страны. С таким обращением к СФ обратился Путин. Фактически, это было подготовкой к официальному введению российской армии на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию Донбасса.

Напомним, что 22 февраля Совбез уже собирался по призыву Украины и ее союзников на фоне "признания" Россией "независимости" так называемых республик Л/ДНР. На ней Кремль призвали отказаться от действий, приводящих к эскалации, а представитель последнего обвинял Киев в невыполнении "Минска". OBOZREVATEL собрал главные заявления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что оккупанты готовят провокации на территории Крыма. Не исключено, что они устроят теракт или химическую диверсию, чтобы обвинить в этом Украину.