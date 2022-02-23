Главари "Л/ДНР" попросили у Путина военную помощь для отражение "агрессии" Украины: письма были подписаны вчера

Ольга Липич
Политика
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Владимир Путин
nosound
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Главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник фактически попросили главу Кремля Владимира Путина ввести российские войска на Донбасс. Они обратились к нему с просьбой помочь "отразить атаку украинских военных".

В своих письмах к Путину террористы заявили, что "агрессия со стороны Украины усиливается". Копии "документов" обнародовали российские издания.

В письмах, на которых указана дата 22 февраля, Пушилин и Пасечник попросили "оказать помощь в отражении агрессии Вооруженных сил и формирований Украины". Свои просьбы террористы аргументировали статьями 3 и 4 так называемого Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ДНР"/"ЛНР".

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Террористы заявили, что якобы Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого касания, получая при этом всестороннюю поддержку, в частности военную, от США и других западных государств. А также о том, что "киевский режим ориентирован на силовое разрешение конфликта".

Письмо Пушилина
Письмо Пасечника
Письмо Пасечника

Отметим, что Совет Федерации России (верхняя палата российского парламента) дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны. С таким обращением к СФ обратился президент России Владимир Путин. Все профильные комитеты Совфеда рекомендовали дать Путину согласие на использование Вооруженных сил РФ в "ДНР" и "ЛНР".

Фактически, это было подготовкой к официальному введению российской армии на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию Донбасса.

Напомним, 21 февраля Путин подписал так называемые указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР". С соответствующей просьбой к главе Кремля обратились Пушилин и Пасечник. 22 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал указы о "признании" "республик". Оба "документа" поддержали 155 членов Совфеда, что составило 100% от присутствующих на заседании.

В пунктах №4 обоих "документов" говорится о введении российских войск на оккупированные территории еще до подписания с главарями террористов договоров о дружбе сотрудничестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы Вооруженные силы Украины "отвели свое вооружение от линии соприкосновения". Также он очередной раз обвинил ВСУ в якобы "обстрелах Донбасса", когда сами оккупанты убили украинского военного и почти 60 раз открывали огонь, в том числе из "Градов".

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