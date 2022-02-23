Главари "Л/ДНР" попросили у Путина военную помощь для отражение "агрессии" Украины: письма были подписаны вчера

Главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник фактически попросили главу Кремля Владимира Путина ввести российские войска на Донбасс. Они обратились к нему с просьбой помочь "отразить атаку украинских военных".

В своих письмах к Путину террористы заявили, что "агрессия со стороны Украины усиливается". Копии "документов" обнародовали российские издания.

В письмах, на которых указана дата 22 февраля, Пушилин и Пасечник попросили "оказать помощь в отражении агрессии Вооруженных сил и формирований Украины". Свои просьбы террористы аргументировали статьями 3 и 4 так называемого Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ДНР"/"ЛНР".

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Террористы заявили, что якобы Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого касания, получая при этом всестороннюю поддержку, в частности военную, от США и других западных государств. А также о том, что "киевский режим ориентирован на силовое разрешение конфликта".

Отметим, что Совет Федерации России (верхняя палата российского парламента) дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны. С таким обращением к СФ обратился президент России Владимир Путин. Все профильные комитеты Совфеда рекомендовали дать Путину согласие на использование Вооруженных сил РФ в "ДНР" и "ЛНР".

Фактически, это было подготовкой к официальному введению российской армии на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию Донбасса.

Напомним, 21 февраля Путин подписал так называемые указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР". С соответствующей просьбой к главе Кремля обратились Пушилин и Пасечник. 22 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал указы о "признании" "республик". Оба "документа" поддержали 155 членов Совфеда, что составило 100% от присутствующих на заседании.

В пунктах №4 обоих "документов" говорится о введении российских войск на оккупированные территории еще до подписания с главарями террористов договоров о дружбе сотрудничестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы Вооруженные силы Украины "отвели свое вооружение от линии соприкосновения". Также он очередной раз обвинил ВСУ в якобы "обстрелах Донбасса", когда сами оккупанты убили украинского военного и почти 60 раз открывали огонь, в том числе из "Градов".