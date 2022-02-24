Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за обращения боевиков 'Л/ДНР' о введении войск РФ

Украина запросила срочное заседание Совета безопасности Организации Объединенных наций (ООН) из-за обращения главарей террористических организаций "ЛНР" и ДНР" к Владимиру Путину. Они попросили российского президента ввести войска на Донбасс.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter в среду, 23 февраля. Украинский чиновник отметил, что введение российской армии на Донбасс является эскалацией ситуации в регионе.

"Украина запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске к России с просьбой оказать им военную помощь, что является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью", – написал Кулеба.

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Отметим, что письма с просьбами Дениса Пушилина и Леонида Пасечника вечером 23 февраля обнародовали российские СМИ, "документы" были подписаны террористами днем ранее – 22 февраля. Они попросили помочь "отразить атаку украинских военных".

Совет Федерации РФ накануне дал согласие на использование российской армии за пределами страны. С таким обращением к СФ обратился Путин. Фактически, это было подготовкой к официальному введению российской армии на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию Донбасса.

Кроме того, в "указах" о признании "независимости" псевдореступлик есть пункт о возможности введении российских войск на оккупированные территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что оккупанты готовят провокации на территории Крыма. Не исключено, что они устроят теракт или химическую диверсию, чтобы обвинить в этом Украину.