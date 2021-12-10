У России не может быть претензий из-за военных НАТО на Донбассе: Казанский пояснил, почему это законно

Татьяна Гайжевская
премиум
Расследования
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Оружие НАТО для Украины не противоречит 'Минску', отметил Казанский

Если страны НАТО разместят своих инструкторов вблизи линии разграничения на востоке Украины, то это не будет нарушением Минских договоренностей. Предоставление военной помощи Украине, в том числе БПЛА Bayraktar и ПТРК Javelin, также не противоречит соглашениям.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал журналист, блогер и член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Он считает, что привлечение инструкторов НАТО определенно пойдет на пользу Украине, в частности, может предотвратить большое наступление России.

"Противоречия с Минскими договоренностями здесь нет. Никаких претензий со стороны России тут быть не может. Очевидно, что любая помощь Украине будет на пользу. Но если речь идет об инструкторах, то их задача – не воевать, а готовить украинских военных", – отметил Казанский.

В контексте обвинений российских пропагандистов в адрес Украины из-за приглашения западных инструкторов на линию фронта член ТКГ подчеркнул, что страна-агрессор РФ нарушила "все возможные договоренности".

"Начиная с того, что их местная администрация в "ДНР" и "ЛНР" имеет российские паспорта, включая партбилеты "Единой России". Это никоим образом не внутренний конфликт – это конфликт, в котором Россия сторона. Российские граждане контролируют эту территорию", – заявил Казанский.

Он добавил, что военная помощь Украине никак не связана с Минскими договоренностями, и уж тем более не противоречит им.

"Каждый может почитать Минские договоренности. О военной помощи Украине в них ничего не сказано вообще. Они касаются отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Каких-то замечаний по поводу того, что должно происходить в Полтавской, Киевской, Львовской областях и так далее, в Минских договоренностях нет. Поэтому не вижу тут никакого противоречия", – добавил журналист.

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