У России не может быть претензий из-за военных НАТО на Донбассе: Казанский пояснил, почему это законно

Если страны НАТО разместят своих инструкторов вблизи линии разграничения на востоке Украины, то это не будет нарушением Минских договоренностей. Предоставление военной помощи Украине, в том числе БПЛА Bayraktar и ПТРК Javelin, также не противоречит соглашениям.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал журналист, блогер и член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Он считает, что привлечение инструкторов НАТО определенно пойдет на пользу Украине, в частности, может предотвратить большое наступление России.

"Противоречия с Минскими договоренностями здесь нет. Никаких претензий со стороны России тут быть не может. Очевидно, что любая помощь Украине будет на пользу. Но если речь идет об инструкторах, то их задача – не воевать, а готовить украинских военных", – отметил Казанский.

В контексте обвинений российских пропагандистов в адрес Украины из-за приглашения западных инструкторов на линию фронта член ТКГ подчеркнул, что страна-агрессор РФ нарушила "все возможные договоренности".

"Начиная с того, что их местная администрация в "ДНР" и "ЛНР" имеет российские паспорта, включая партбилеты "Единой России". Это никоим образом не внутренний конфликт – это конфликт, в котором Россия сторона. Российские граждане контролируют эту территорию", – заявил Казанский.

Он добавил, что военная помощь Украине никак не связана с Минскими договоренностями, и уж тем более не противоречит им.

"Каждый может почитать Минские договоренности. О военной помощи Украине в них ничего не сказано вообще. Они касаются отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Каких-то замечаний по поводу того, что должно происходить в Полтавской, Киевской, Львовской областях и так далее, в Минских договоренностях нет. Поэтому не вижу тут никакого противоречия", – добавил журналист.

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