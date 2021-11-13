Путин ответил, считает ли РФ себя стороной конфликта на Донбассе и готовит ли вторжение в Украину

Президент России Владимир Путин заявил: Кремль "никогда не соглашался и не согласиться с тем", что РФ является стороной конфликта на Донбассе. О публикациях СМИ касательно вероятности вторжении войск в Украину, как утверждает Путин, он не слышал и они "алармистские".

"Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока", – сказал он. Новую порцию пропаганды лидер РФ озвучил в интервью "Москва. Кремль. Путин", которое транслировалось в субботу, 13 ноября. Глава страны-агрессора заявил ведущему Павлу Зарубину:

"В Минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта, никогда мы с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся".

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Путин пожаловался: мол, страну часто обвиняют в том, что она нарушает и игнорирует Минские соглашения, но конкретики якобы нет.

"Когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по Нормандскому формату, а что конкретно не исполняет Россия по Минским соглашениям? И что, по вашему мнению, по Минским соглашениям Россия должна была сделать? Ответа нет", – утверждает президент РФ.

Путин озвучил фейковую информацию о том, что Украина якобы нарушает договоренности, используя беспилотные летательные аппараты "Байрактар". Он сказал, что беспилотники "применяются в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено".

Политик сказал, что "никто даже не реагирует", а США "вообще поддержали" это.

Высказался он и касательно возможной новой встречи Нормандской четверки (Украина, Россия, Германия, Франция). Путин выступил за, заявив: "Других механизмов у нас нет".

"Эти механизмы, как бы тяжело не было сегодня, как бы сложно не было решать эту проблему, но этим механизмом нужно воспользоваться", – сказал президент страны-агрессора.

Владимир Путин в интервью ведущему программы "Москва.Кремль.Путин" Павлу Зарубину заявил, что Россия не согласна, что является стороной конфликта в Донбассе.



"Никогда мы с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся", — подчеркнул президент. pic.twitter.com/dgFXna2ggX — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) November 13, 2021

Напомним, на этой неделе издание Bloomberg со ссылкой на чиновников написало: в США есть данные об опасности вторжения российских войск в Украину. Якобы об этом Вашингтон предупредил коллег в Евросоюзе.

Кроме того, Пентагон заметил наращивание активности войск РФ возле украинских границ.

Как писал OBOZREVATEL ранее: