Под санкции СНБО попало 'Россотрудничество', которое 'украло' Шевченко: Захарова уже отреагировала

Под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины попала кремлевская организация "Россотрудничество".

Решение было принято на заседании 2 апреля, сообщил LIGA.net источник в СНБО. В то же время эта информация уже вызвала реакцию в Министерстве иностранных дел России.

Ограничения введены в рамках мер в отношении "топ-10 контрабандистов". Как отмечает издание, они затронули 11 российских компаний и 68 фирм, связанных с попавшими под санкции людьми.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook в саркастической манере написала, что "испытывает чувство гордости за Зеленского".

"Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского – больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики", – сказано в ее посте.

"Россотрудничество" является федеральным органом исполнительной власти РФ, который оказывает госуслуги и управляет госимуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений. В Украине есть филиал ведомства – Российский центр науки и культуры в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее филиал "Россотрудничества" назвал Тараса Шевченко "российско-украинским поэтом".