РНБО запровадила санкції проти топконтрабандистів: Зеленський розкрив подробиці

Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти топконтрабандистів і повернула стратегічний нафтопровід у власність держави.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні за підсумками засідання РНБО 2 квітня, яке проходило під його головуванням (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Що вирішила Рада нацбезпеки:

запроваджено персональні санкції проти 10 осіб, причетних до контрабанди;

усунено десятки чиновників на митниці;

повернуто нафтопровід "ПрикарпатЗахідтранс"

розпочато роботу Центру протидії дезінформації.

На початку звернення Зеленський зазначив, що в Україні з'явилася своя версія "чорної п'ятниці", яка відбувається щотижня.

"У цей день особи, які займалися "великим розпродажем" стратегічних підприємств, природних ресурсів, високих державних посад, торгували безпекою, стабільністю і майбутнім України, отримують по заслугах", – пояснив він.

За його словами, вперше в історії України було запроваджено персональні санкції проти осіб, яких можна назвати топдесяткою української контрабанди. Обмеження стосуються блокування активів і майна.

"Боротьбу з контрабандою буде продовжено. Сьогодні – це перша десятка, але не остання", – запевнив Зеленський.

Також від роботи усунено десятки чиновників митних органів, і готуються законодавчі зміни, які передбачатимуть кримінальну відповідальність за недостовірне митне декларування.

На виконання рішення РНБО від 19 лютого повернуто стратегічний нафтопровід, який незаконно було відчужено у держави. Йдеться про ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс", який перебував під контролем народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука.

"В процесі передачі виявилося, що протягом 2017-2019 років було знищено майже 400 кілометрів нафтопроводу. Це диверсія, наслідком якої будуть кримінальні справи і кримінальна відповідальність. Причетним до цього особам скажу коротко, цитатою з відомої комедії: "Ваше дело – труба!" – підкреслив Зеленський.

Також президент зазначив, що 2 квітня було презентовано Центр протидії дезінформації, і він уже почав працювати.

"Він стане інформаційним щитом України і зробить усе, щоб "чорна п'ятниця" настала для всіх пропагандистів та інформаційних диверсантів як ззовні, так і всередині країни", – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, що глава держави 2 квітня призначив очільницею центру Поліну Лисенко. Хто вона така – читайте тут.

У зверненні президент зазначив, що в України є підтримка міжнародних партнерів, зокрема США і Європи. А одним із підтверджень тому він назвав сьогоднішні переговори з американським президентом Джо Байденом.

"Ми детально обговорили ситуацію на Донбасі. Президент Байден запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії. Також ми обговорили участь США в Кримській платформі і майбутній візит президента Байдена до України", – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на попередньому засіданні РНБО 19 березня ввела санкції проти 19 компаній і 27 колишніх топчиновників часів Віктора Януковича.